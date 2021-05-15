التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء في السعودية 1442 عبر scot.gov.sa والشروط المطلوبة

التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء في السعودية 1442 يهم الكثير من المواطنين في السعودية حيث يمكن للأشخاص التبرع بالأعضاء بعد الوفاة عبر scot.gov.sa على أن تكون شروط التبرع بالأعضاء في السعودية لمختلف أعضاء الجسم بدقة حتى لاتتعرض العملية إلى سرقة الأعضاء أو الاتجار بها، لذا يتواصل البحث عن التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء في السعودية 1442 خاصة في ظل انتشار حالات الوفاة من فيروس كورونا في التوقيت الحالي في المملكة العربية السعودية ومختلف الدول.

التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء في السعودية 1442

أتاح مجلس الوزراء السعودي التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة بما يضمن المحافظة على الحياة، بشروط تمنع الاتجار بالأعضاء البشرية وذلك على أن يتم التبرع عبر المركز السعودي لزراعة الأعضاء بشفاية فهو حلقة الوصل بين المتبرعين وراغبي الأعضاء.

جاءت شروط التبرع بالأعضاء في السعودية على النحو التالي:

تمتع أعضاء المتبرع بصحة جيدة.

يكون قراره دون ضغط.

لايقل عمر المتبرع عن 18 عام.

لجان متخصصة لفحص المتبرع وأعضائه.

الحرص على أن تتم الإجراءات بشفافية بما يمنع تجارة الأعضاء.

عدم تناول المتبرع المخدرات أو الكحول.

تغيير رغبة المتبرع بعملية التّبرع وقتما يشاء.

يحظر المتبرع في حالة لازمه لحياة المتبرع.

حفظ البيانات الشخصية للمتبرع.

ويستطيع أي مواطن في السعودية التسجيل كمتبرع بالأعضاء في السعودية بعد الوفاة من خلال الخطوات الآتية: