نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد فتح السعودية الطيران الدولي وما هي شروط السفر الجديدة || وزارة الداخلية ترد في بيان رسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث المواطنون داخل المملكة عن موعد فتح السعودية الطيران الدولي من جديد، كي يتمكنوا من حجز الرحلات سواء لمحبي السياحة والسفر أو العاملين داخل المملكة الراغبين في النزول إلي بلادهم لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وكانت الخطوط السعودية ووزارة الداخلية قد نسقوا العمل، وقررت الداخلية والخطوط السعودية موعد الرحلات الجوية الدولية الجديد يوم الإثنين القادم 2021/05/17 الموافق 5 من شهر شوال لعام 1442 هجري خامس أيام العيد، لعدد من المدن العربية والدولية وفق شروط صارمة لراغبي السفر، سوف نقوم بعرضها لمتابعينا حتى يكونوا على علم بها قبل التفكير في حجز تذكرة طيران على الخطوط الجوية السعودية.

موعد فتح السعودية الطيران الدولي

أعلنت الخطوط الجوية السعودية أن حجز التذاكر عن طريق الإنترنت، وطالبت الراغبين في السفر الحجز في المواعيد التي حددتها الشركة ما بين 48 ساعة وحتى أنطلاق الرحلة بساعة واحدة، وشددت على أي شخص يشعر بأي أعراض مفاجأة أو أرتفاع في درجة الحرارة عليه أن يطلب تأجيل الرحلة، وكانت المملكة قد قررت أستئناف الرحلات في خامس أيام عيد الفطر المبارك 2020.

شروط السفر على الخطوط الجوية السعودية

يجب أن يكون المسافر قد تلقى الجرعتين من تطعيم كورونا والمسافر الذي تلقى جرعة واحدة يكون مر عليها 14 يوم. أي شخص أصيب بفيروس كورونا يجب أن يكون قد مضى على شفاءه مدة لا تقل عن 6 أشهر. يجب على المسافرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عام تقديم بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي. ضرورة الالتزام التام بتعليمات وزارة الصحة السعودية في تطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها للوقاية من فيروس كورونا.

موعد فتح السعودية الطيران الدولي والمدن العربية المسموح بالسفر إليها

حددت المملكة العربية السعودية 12 مدينة عربية مسموح السفر إليها وهي، ” القاهرة، ألإسكندرية، شرم الشيخ في مصر، دبي، أبوظبي من الإمارات العربية المتحدة، بيروت لنان، المنامة البحرين، الخرطوم السودان، الدار البيضاء المملكة المغربية، الدوحة قطر، الخرطوم السودان، الكويت”.

وزارة الداخلية تحدد أهم التعليمات

اشترطت وزارة الداخلية السعودية على المسافرين العائدين عبر الخطوط الجوية السعودية، التوقيع على نموزج تعهد صحي يتضمن البيانات التالية، ” الاسم، رقم الهوية / الإقامة، مكان ومحل السكن، البلد القادم منها ومنذ الوصول، تاريخ الوصول، رقم الرحلة، رقم الجوال” وإقرار والتزام المسافر بالحضور في أي وقت يتم استدعاءه فيه من قبل وزارة الصحة.