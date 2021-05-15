تسجيل الباحث عن عمل ما هي الشروط والفئات المستهدفة والمبلغ المحدد

تسجيل الباحث عن عمل وتم الإعلان اليوم من المملكة العربية السعودية عن تنظيم الإعانة الخاصة بالبحث عن العمل وتم وضع الشروط الخاصة بهذا الشأن في الإعانة للباحث عن عمل والذي تم أقراره من مجلس الوزراء السعودي والضوابط الخاصة به لفئة الباحث عن عمل حيث تم نشر الخبر والتفاصيل الكاملة الخاصة به وما هي الفئات المستهدفة من هذا البرنامج وأيضاً ما هي المبالغ التي تم تحديدها لصرفها وكيفية التقديم علي إعانة البحث عن عمل من خلال الرابط الرسمي الخاصة بالجهات المعنية بهذا الشأن وتم تحديد المدة الخاصة بالإعانة في وقت تقديم إعانة البحث عن عمل وستكون مدتها 15 شهراً يستفيد منها أي مواطن يقوم بالتسجيل بالبرنامج ويكون بها أيضاً حافز صعوبة الحصول علي عمل وتتراوح المبالغ التي يتم صرفها لمدة 15 شهراً ما بين 750 ريال سعودي حتي مبلغ 2000 ريال سعودي من بعد أن يقوم الشخص بالتسجيل من خلال رابط تسجيل إعانة البحث عن عمل .

تسجيل الباحث عن عمل وما هي المبالغ التي تم تحديدها للصرف

يتم صرف مبلغ 2000 ريال بشكل شهري ومدتها 4 أشهر ويتم حسابها من تاريخ الصرف الخاص بالإعانة . يتم صرف مبلغ 1500 ريال بشكل شهري ومدتها 4 أشهر ويتم حسابها من تاريخ الصرف الخاص بالإعانة . صندوق تنمية الموارد البشرية إعانة قدرها 1000 ريال لمدة 4 أشهر يتم حسابها من نهاية الفترة الثانية . يتم صرف مبلغ 750 ريال بشكل شهري لمدة 3 شهور ويتم حسابها من النهاية الخاصة بالفترة الثانية . جاءت هذه المبالغ التي تم تحديدها من الصندوق وصرفها بالمدة المشار أليها وفقاً للشروط المنظمة لهذا الشأن .

الشروط التي تم وضعها لكافة المتقدمين لكي ما يتم استحقاقهم للصرف في الإعانة

أن يكون الشخص المتقدم لصرف الإعانة سعودي الجنسية .

أن تكون أقامته بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية .

يكون لديه القدرة عن العمل ولديه الجدية في البحث عن العمل .

يكون عمر المتقدم للحصول علي مبلغ الإعانة للباحث عن عمل لا يقل عن 20 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً .

لا يقل عن 20 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً . أن لا يكون الشخص المتقدم للحصول علي الإعانة لا يعمل في أي من القطاعين الخاص والعام .

أن لا يكون الشخص المتقدم لديه أية معاشات تقاعدية يصرفها من أي جهة من الجهات داخل السعودية .

أن لا يكون الشخص المتقدم طالب أو يقوم بالتدرب في أي مرحلة من المراحل الخاصة بالتدريب والتعليم .

طريقة التسجيل في إعانة البحث عن عمل من خلال الموقع الرسمي وأتباع كافة الشروط المنصوص عليها .

من خلال الموقع الرسمي وأتباع كافة الشروط المنصوص عليها . الشخص المتقدم يجب أن يكون الدخل الشهري الخاص به أو الثروة لا تزيد عن الحد الذي يمنع الحصول علي الإعانة .

أي شخص متقدم للاستفادة من الإعانة أن لا يكون قد سبق له الحصول علي إعانة خاصة بالبحث عن العمل .

ما هي الطريقة التي يجب أتباعها للتسجيل في الإعانة

الخطوة الأولي الدخول علي الموقع الخاص بهيئة الصندوق للموارد البشرية . ومن خلال الصفحة الرئيسية يتم أختيار بوابة طاقات الخاصة بالبحث عن العمل . تسجيل الباحث عن العمل وبعدها يتم أختيار البرنامج المراد . يتم بعد ذلك أختيار الخطوات المؤهلة التي يرغب بها الشخص المسجل . يتم تسجيل البيانات التي يتم طلبها علي الموقع والموافقة والإقرار علي صحة البيانات .

تسجيل الباحث عن عمل وهذه المعلومات الواردة فيما يخص المبالغ التي يتم صرفها وفقاً للشروط الموضوعة من الجهات المعنية بالشأن وما هي المدد الخاصة بالصرف كما تم توضيح الشروط الواجب توافرها في الشخص المسجل حتي يتم الحصول علي الإعانة .