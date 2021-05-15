شروط تقديم العاطلين عن العمل في حافز 1442 وطريقة التسجيل

برنامج حافز من برامج الدعم المميزة التي تم إطلاقها بالمملكة العربية السعودية للباحثين عن عمل ويجدون صعوبة في إيجاد عمل مناسب، حيث يحصل المستفيد من خلال حافز على منظومة دعم متكاملة، في صورة دعم مادي يتم تقديمه كراتب شهري، وعدد من البرامج التدريبية التي يتم إطلاقها بهدف رفع مستوى المتقدمين ليتناسب مع احتياجات سوق العمل، ويتم قبول طلبات التقديم بناء على شروط تقديم العاطلين عن العمل في حافز 1442، والتي وضعتها الجهات المسؤولة تحت إشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.

شروط تقديم العاطلين عن العمل في حافز 1442

يضع برنامج حافز للمتقدمين للتسجيل، عدد من الشروط التي يجب توافرها لدى جميع المتقدمين ليتم قبولهم في البرنامج، ومن أبرز الشروط التي أعلن عنها البرنامج الآتي:

أن يكون المتقدم للتسجيل من أبناء المملكة

أن يكون مقيم دائم على الأراضي السعودية

أن يكون من القادرين على الالتحاق بسوق العمل وفقًا لما تنص عليه اللوائح.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 20 سنة.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 سنة

ألا يكون المتقدم مسجل كموظف بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص

ألا يكون الموظف أحد المستفيدين من برامج الدعم أو برامج المعاشات التي يتم تنظيمها بالمملكة

ألا يكون لدى المتقدم أي نشاط تجاري

ألا يكون الراتب أو قيمة الدخل الشهري للمتقدم أعلى من الحد المانع للصرف

ألا يكون قم سبق واستفاد المتقدم من إعانة البحث عن عمل التي يتم تقديمها للمستفيد.

ألا يكون المتقدم أحد الطلاب المسجلين بالمراحل التعليمية المختلفة أو أحد المتدربين.

طريقة التسجيل في حافز طاقات

ويمكن للراغبين في التسجيل بالبرنامج، التقديم بكل سهولة عبر منصة طاقات، حيث تتيح الوزارة إمكانية التسجيل والحصول على الدعم إلكترونيًا بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: