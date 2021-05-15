نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط إعانة البحث عن عمل بالسعودية 2000 ريال وتتناقص ومدتها 15 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشرت الجريدة الرسمية بالمملكة العربية السعودية قرار تنظيم إعانة البحث عن عمل والتى تبدأ من 200 ريال لمدة 4 أشهر وتتناقص قيمة الإعانة حتى تصل إلى 750 ريال ومدتها 15 شهر، حيث يهدف قرار تنظيم إعانة البحث عن عمل إلى تنظيم صرف الإعانة وكذلك تحديد الأشخاص المستحقين للصرف، كما يعمل على دعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم فى الحصول عليه، وتحفيزهم لدخول سوق العمل، وتحديد حقوق الأطراف ذات العلاقة بالإعانة وهم الصندوق والباحثين عن عمل، ومسئولية كل منهم والتزاماته.

وقد نصت المادة الثالثة من قرار تنظيم إعانة البحث عن عمل على أن يكون صرف الإعانة لمدة 15 شهر وذلك وفق التنظيم التالي:-

يحصل الباحث عن عمل على 2000 ريال شهرياً لمدة 4 أشهر يبدأ حسابها من تاريخ بداية صرف الإعانة.

يحصل الباحث عن عمل على 1500 ريال شهرياً لمدة 4 أشهر يبدأ حسابها من تاريخ انتهاء الأربعة شهور الأولي.

يحصل الباحث عن عمل على 1000 ريال شهرياً لمدة 4 أشهر يبدأ حسابها من تاريخ انتهاء الأربعة أشهر الثانية.

يحصل الباحث عن عمل على 750 ريال شهرياً لمدة 3 أشهر يبدأ حسابها من تاريخ انتهاء الأربعة الأشهر الثالثة.

شروط الحصول على إعانة البحث عن عمل بالسعودية

وقد نصت المادة الخامسة على أن يستحق البحث عن عمل الحصول على الإعانة فى حالة توافر الشروط التالية:-

أن يكون سعودي الجنسية. أن يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة. أن يكون قادر على العمل وجاد فى البحث عنه. أن لا يقل سنه عن 20 سنة ولا يزيد عن 40 سنة. أن لا يكون موظف أو عامل فى القطاع العام أو الخاص. أن لا يكون له معاش تقاعدي يتقاضاه. أن لا يكون له أي مخصص أو تعويض عن التعطل عن العمل يتقاضاه. أن لا يكون له معاش من الضمان الاجتماعي. أن لا يكون طالب أو متدرب بإحدى مراحل التعليم أو التدريب. أن لا يمتلك نشاط تجاري. أن لا يزيد دخله الشهري أو ثروته عن الحد المانع من الحصول على إعانة البحث عن عمل. أن لا يكون قد سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل.

طريقة التقديم للحصول على الإعانة

جاء فى المادة السادسة من قرار تنظيم إعانة البحث عن عمل أن يكون تقديم الطلب للصندوق أو من يفوضه عبر المنصة الإلكترونية أو أي وسيلة أخري يحددها الصندوق، ويتم تقديم الطلب قبل مضي 24 شهر من تاريخ انتهاء الدراسة أو التدريب أو مضي 24 شهر من انتهاء العلاقة الوظيفية إذا كان قد سبق له العمل فى القطاع العام أو الخاص، ويلتزم الباحث عن العمل فى الحضور فى الموعد الذي يحدده الصندوق وتقديم كافة المستندات التي يطلبها منه الصندوق، ويقوم الصندوق بدراسة الطلب والتحقق من شروط الأهلية لصرف الإعانة فى مدة لا تتجاوز شهرين وفى حالة الرفض لابد أن يكون قرار الرفض مسبباً.

رابط التسجيل للحصول على الإعانة

يمكن التسجيل للحصول على إعانة البحث عن عمل بالمملكة العربية السعودية لمن تنطبق عله الشروط من خلال البوابة الوطنية للعمل “طاقات” حيث يتم التسجيل كباحث عن عمل، وإدخال كافة البيانات المطلوبة حتى تتمكن من تقديم طلب الحصول على إعانة البحث عن عمل.