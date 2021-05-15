إعانة البحث عن عمل في السعودية تعرف على تفاصيل وشروط الحصول عليها 1442

إعانة البحث عن عمل في السعودية ، أعلنت مساء أمس المملكة، عن تفاصيل القواعد، والضوابط الجديدة، التي وضعها برنامج حافز، لتنظيم برنامج إعانة البحث عن عمل، هذا الذي يوفر الدعم، لهؤلاء الباحثين عن عمل، بهدف التخفيف عن عاتق المواطنين، الباحثين عن عمل، ومساعدتهم في مواجهة أعباء الحياة، فدائما ما تحرص المملكة على تقديم الدعم للمحتاجين، بهدف الارتقاء بالأمة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتوافق مع أهداف برنامج رؤية 2030. وقد جاءت تفاصيل الضوابط الجديدة، لتوضح الفئات المستهدفة، ومقدار الإعانة التي سيحصل عليها المستحقون، كذلك شروط الحصول على الإعانة، ومدة الحصول على الإعانة، بهدف تحفيز الباحثين عن عمل، كذلك ضمان حقوق جميع الأطراف (الصندوق، والباحثين عن عمل)، وإيضاح مسؤولياتهم، والتزاماتهم، وما عليهم من واجبات. فأليكم التفاصيل.

إعانة البحث عن عمل في السعودية وشروط الحصول عليها:

أن يكون الشخص سعودي. الإقامة الدائمة في السعودية. القدرة على العمل، والجدية في البحث عنه. أن يكون المتقدم ما بين أل 20، وال 40 عام. أن يكون بلا عمل، كذلك بلا أية أنشطة تجارية، وفي حالة العمل سابقا، يقدم طلب بعد (24) شهراً، من وقت ترك العمل. ألَّا يكون حاصلا على أي معاش تقاعدي، أو معاش من الضمان الاجتماعي، أو غيرها من معونات لعطله عن العمل. ألَّا يكون قد نال في وقت سابق إعانة البحث عن عمل بالسعودية، مع وجود استثناء، حال لم يزد مجموع مدد الصرف، عن مدة صرف الإعانة المعلن عنها. ألَّا يكون طالباً، أو متدرباً في أي مرحلة تعليمية، على أن يتم التقديم بعد انتهاء الدراسة، أو التدريب بفترة زمنية أقصاها (24) شهراً. ألَّا يزيد الدخل الشهري، أو ما يمتلكه من مال عن الحد المسموح به.

ضوابط التقدم بطلب الحصول على الإعانة:

الحضور في الموعد المحدد من قبل الصندوق، أو من قبل المفوضين، لتقويم طلب الحصول على إعانة البحث عن عمل في المملكة العربية السعودية. كذلك عليك إمداد الصندوق، أو مفوضيه بكل ما يطلبونه من أوراق، ويتم إرسال الأوراق، بالطريقة التي يحددها القائمون على الصندوق. بالإضافة لذلك عليك الالتزام بأية تعليمات، أو تحديثات يصدرها صندوق الإعانة، بشأن التقديم. ثم سيقوم الصندوق بالتحقق من طلبك، ومدى توافقه مع الشروط المنصوص عليها، ومن ثمة سيتم إعلام مقدم الطلب بالقرار المتخذ، بشأن طلبه، خلال مدة أقصاها شهرين، منذ تقديم الطلب; وفي حال رفض الصندوق لطلبك، للحصول على الإعانة، يجب أن يذكر سبب الرفض.

مدة صرف إعانة البحث عن عمل في السعودية:

من المقرر، وحسب ما أعلنت عنه مجلس الوزراء بالسعودية، أن يتم صرف مبلغ الإعانة المخصص من قبل الحكومة السعودية، (هذا الذي قد بلغ، حوال ستة عشر ألف ريال سعودي)، على مدى خمسة عشر شهرا، وقد قسمت الدفعات على أربعة فترات، كالاتي:

الفترة الأولى، من فترات صرف الإعانة: ألف ريال شهرياً، في أول أربعة أشهر. الفترة الثانية: ألف وخمسمائة ريال شهرياً، لمدة أربعة شهور. الفترة الثالثة: ألف ريال شهرياً، لمدة أربعة أشهر. الفترة الرابعة والأخيرة: سبعمائة وخمسون ريالاً شهرياً، في أخر ثلاثة أشهر.

أسباب قطع صرف إعانة البحث عن عمل في السعودية:

هناك عدة أسباب، قد تتسبب في وقف صرف الإعانة، ولكن قد تم السماح، بالتقدم بطلب لإعادة النظر في أمر قطع الإعانة، حال التضرر من قطعها، وقد يتم السماح بعودة صرفها، بشرط أن يكون إجمالي المدة، قبل وبعد القطع: 15 شهرا. ولعل أهم الأسباب التي قد تؤدي لصرف المعونة: