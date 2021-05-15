نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طباعة تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة وكيفية الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طباعة تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة من أهم الموضوعات التي يبحث عنها الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر تأشيرة الخروج والعودة هي السبيل القانوني الوحيد الذي يستطيع من خلاله المقيم من زيارة أسرته وأهله في بلده الأصلي والرجوع إلى الأراضي السعودية من خلالها، ونقدم لكم عرض تفصيلي لكيفية طباعة تأشيرة الخروج والعودة عبر خدمة مقيم، ونقوم بعرض مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة وخطوات الاستعلام عن حالة تأشيرة الخروج والعودة لمعرفة صلاحية تأشيرة خروج وعودة، فتابعونا.

طباعة تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة

يمكن للمقيم أو الوافد إلى المملكة العربية السعودية استخراج تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة من خلال أبشر الموقع الرسمي للجوازات السعودية، كما يمكن طباعة تأشيرة خروج وعودة من خلال الرسائل النصية القصيرة، وقظ أصدر خادم الحرمين الشريفين جراء انتشار وفاء كورونا المستجد أوامر ملكية أسعدت آلاف الوافدين المقيمين في المملكة بشأن التأشيرات والإقامات، وتقدم المملكة العربية السعودية كافة الخدمات إلى المواطنين إلكترونيا، حيث يمكنكم الاستعلام عن صلاحية الإقامة ومعرفة رسوم المرافقين والتابعين والاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

كيفية طباعة تأشيرة تأشيرة خروج وعودة مقيم

يتم طباعة تأشيرة الخروج والعودة بطريقة سهلة وبسيطة، حيث توفر منصة أبشر الوقت والجهد على الوافد في معرفة مدة تأشيرة الخروج والعودة، ونعرض لكم فيما يلي كيفية طباعة تأشيرة الخروج والعودة من خلال خدمة مقيم:

الولوج إلى رابط خدمة مقيم البوابة الإلكترونية . اضغط على الاستعلامات الإلكترونية. قم باختيار خدمة “صلاحية التأشيرة” كتابة رقم الإقامة. أكتب رقم الجواز والاسم أو رقم الإقامة. اضغط على كلمة “تحقق” حتى يتم التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها. ستظهر على الشاشة كافة بيانات المقيم (الاسم، تاريخ الميلاد، رقم الجواز، تاريخ إصدار التأشيرة، تاريخ إنتهاء التأشيرة، مدة التأشيرة) اضغط على “طباعة التأشيرة” بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة.

طريقة طباعة تأشيرة الخروج والعودة بالرسائل النصية

يمكنكم استخراج تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة من خلال الرسائل النصية، حيث توفر خدمة مقيم هذه الميزة، ولكن يجب على المقيم مراعاة مدة صلاحية التأشيرة حيث تبدأ فترة صلاحيتها من تاريخ طباعتها وليست من تاريخ سفرك؛ لذلك يجب على المقيم طباعة التأشيرة في أقرب وقت لموعد سفره، ولكن في حالة إلغاء السفر يمكن للمقيم بإلغاء التأشيرة من خلال خدمة مقيم بكل سهولة، ويتم سداد رسوم التأشيرة إلكترونيا من خلال الحساب البنكي للمقيم ، وفيما يلي خطوات طباعة تأشيرة خروج وعودة بالرسائل النصية:

الدخول على موقع خدمة مقيم. من خلال الصفة تظهر خانتين على الشاشة، الأولى صلاحية التأشيرة والثانية طباعة التأشيرة. قم باختيار الخانة الخاصة بطباعة التأشيرة من خلال خدمة الرسائل النصية. اضغط على “طباعة التأشيرة”. قم بإدخال البيانات الخاصة بك (رقم التأشيرة، رقم التأكيد).

يجب على المستفيد من الخدمة التأكد من صحة البيانات المدخلة قبل أن يقوم بطباعة التأشيرة حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية أو يتعرض للمنع من السفر أو العودة إلى الأرضي السعودية.

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة

أصبحت المعاملات الحكومية في المملكة العربية السعودية تتم إلكترونيًا، حيث يمكن الدخول على منصة أبشر للاستعلام عن صلاحية الإقامة ومعرفة مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة، ونقدم لكم في الخطوات التالية طريقة معرفة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة:

الولوج إلى رابط أبشر الرسمي. اختيار الاستعلامات الإلكترونية. اختيار القسم الخاص بـ ” الجوازات “. الضغط على الاستعلام عن حالة تأشيرة الخروج والعودة. قم بكتابة بياناتك “رقم الإقامة – رقم هوية الكفيل”. قم بالضغط على على أيقونة “أنا لست روبوت”. قم بإدخال رمز التحقق بطريقة صحيحة” ادخل بيانات التأشيرة “رقم التأشيرة أو رقم جواز السفر” اضغط على أيقونة “التحقق من بياناتك”. اضغط على كلمة “عرض”.

مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة

يتساءل الكثير عن فترة صلاحية تأشيرة خروج وعودة المقيمين من الأراضي السعودية، حيث حددت السلطات المعينة هذه الفترة بواقع ستة أشهر لا أكثر، ولكن يمكن تمديد مدة صلاحية التأشيرة في حالات معينة فقط، ولكن عند انتهاء التأشيرة قبل العودة إلى أراضي المملكة العربية السعودية فلا يسمح للفرد الدخول إلى بعد دفعه للغرامات المالية المترتبة على هذا الأمر من خلال إصدار إقامة جديدة حتى يتمكن من الدخول إلى السعودية بشكل شرعي.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات يتم عرض كافة تفاصيل الإقامة وصلاحيتها وموعد تجديدها وفترة صلاحية تأشيرة خروج وعودة، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية محتوانا عن طريقة طباعة تأشيرة خروج وعودة مقيم برقم الإقامة، وفي حال واجهتكم أية مشكلة في الاستعلام عن حالة تأشيرة الخروج والعودة يمكنكم ترك تعليق أسفل هذا المقال وسنرد عليكم على الفور.