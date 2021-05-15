مصرف الراجحي تمويل شخصى فورى في اقل من 30 دقيقه بالسعودية

مصرف الراجحي، هو احد اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية والذي يقوم بتقديم اهم الخدمات المصرفية للمواطنين والمقيمين بالمملكة، ويقوم بنك الراجحي بعمل قروض مختلفه منها تمويل شخصى فورى، وأيضا تمويل شخصى بدون تحويل راتب، وغيرها من التمويلات الأخري المتنوعة والتي تتميز بسهولة الاجرائات وسرعه في الحصول على قروض مصرف الراجحي، وهناك قروض يقدمها الراجحي يتم الحصول عليها في اقل من 30 دقيقه، ومن اهم ما يميز البنك هو موافقته مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها، ويمكن استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية والتعرف على كل تفاصيل القروض المقدمة، حيث من خلال الموقع الرسمي للبنك وتسجيل الدخول يمكن معرفة كل تفاصيل قروض مصرف الراجحي.

مصرف الراجحي تمويل شخصى فورى

يقوم مصرف الراجحي بتقديم التمويل الشخصي الذي يتوافق مع احكم الشريعة الإسلامية، حيث في اقل من 30 دقيقه يمكن الموافقة على تقديم اسرع تمويل شخصى من مصرف الراجحي، ويقدم القرض لكل من يريد تجديد أثاث المنزل أو تسديد رسوم التعليم لأولاده، أو من اجل الزواج، وتقدم قروض مصرف الراجحي من اجل مساعدتهم على أعباء المعيشة، واهم ما يميز بنك الراجحي للتمويل الشخصي هو سهولة الاجرائات وسرعة في تقديم طلب القرض، حيث في خلال دقائق معدوده يتم الموافقة على القرض المقدم، حيث كل ما عليك هو ملئ نموذج طلب التمويل ليتم الموافقة عليه.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل الراجحي

هناك عدد من الأوراق التي يتطلبها مصرف الراجحي من اجل الموافقة على طلب التمويل الشخصي، وهذه المستندات المطلوبة تكون كالتالي.

ملئ نموذج الطلب الخاص بالتمويل الشخصي.

تقديم صورة من الهوية الشخصية.

تقديم خطاب تعريف من جهة العمل.

تقديم خطاب تحويل الراتب وذلك حسب جهة العمل.

شروط الحصول على تمويل بنك الراجحي