شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم السبت

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت ، عن تسجيل 837 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 13 حالة وفاة ، و 1012 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 432269 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 416759 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7147 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم السبت .

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :