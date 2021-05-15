القبض على مواطن بالرياض تباهى بتعاطي المُسكر في فيديو

بلادي – الرياض :
ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطن تباهى بتعاطي المُسكر وحيازته، مع نشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الأمن العام، أن المقبوض عليه وهو مواطن بالعقد الخامس من العمر، قام بتوثيق فعلته ونشرها عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أنه جرى إيقاف المُتهم وإحالته إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة.
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