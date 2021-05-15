بلادي – الرياض :
أعلنت أمانة الطائف، اليوم (السبت)، إغلاق منتزه الردف احترازياً، وذلك، بناءً على توصيات الجهات الأمنية بعد ملاحظة زيادة في عدد الزوار والمتنزهين.
كما أغلقت لجنة مشتركة منتزهين، تهاون مستثمروها في تطبيق التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وكانت اللجنة المشكلة لرصد السلوكيات في محافظة الطائف، والمكونة من الصحة والأمانة والضبط الإداري، قد أغلقت أحد المتنزهات الكبرى على طريق الهدا، أمس (الجمعة)، لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.
إغلاق منتزه الردف احترازياً بعد رصد زيادة عدد الزوار والمتنزهين
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق منتزه الردف احترازياً بعد رصد زيادة عدد الزوار والمتنزهين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.