بلادي – الرياض :

أعلنت أمانة الطائف، اليوم (السبت)، إغلاق منتزه الردف احترازياً، وذلك، بناءً على توصيات الجهات الأمنية بعد ملاحظة زيادة في عدد الزوار والمتنزهين.

كما أغلقت لجنة مشتركة منتزهين، تهاون مستثمروها في تطبيق التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت اللجنة المشكلة لرصد السلوكيات في محافظة الطائف، والمكونة من الصحة والأمانة والضبط الإداري، قد أغلقت أحد المتنزهات الكبرى على طريق الهدا، أمس (الجمعة)، لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

إغلاق منتزه الردف احترازياً بعد رصد زيادة عدد الزوار والمتنزهين