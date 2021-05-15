“صندوق الاستثمارات”: اليوم آخر فرصة للتقدم لبرنامج تطوير ‏الخريجين

بلادي – الرياض :

أعلن صندوق الاستثمارات العامة أن اليوم (السبت) آخر موعد ‏للتقدم لبرنامج تطوير الخريجين والذي تم فتح باب التقدم له في ‏الأول من أبريل الماضي.‏

وأوضح الصندوق أن البرنامج هذا العام يستقبل 160 دارسًا من ‏مختلف التخصصات الأكاديمية ومدة دراسته 10 أشهر، تبدأ في ‏سبتمبر 2021 وتنتهي في يوليو 2022.‏

وأشار إلى أن مسارات البرنامج تشمل، الأمن السيبراني وتقنية ‏المعلومات، والاستثمار، وإدارة الأعمال، والمالية، والمشاريع ‏والاستشارات، والسياسات العامة، والمراجعة الداخلية.‏