‏”الشؤون الإسلامية”: إغلاق 13 مسجدًا بعد ثبوت إصابات ‏بكورونا بين المصلين

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إغلاق ‏‏13 مسجداً مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 13 إصابة بفيروس ‏كورونا بين صفوف المصلين.‏

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وأشارت الوزارة إلى أن مجموع ما تم إغلاقه خلال 98 يومًا ‏بلغ 1188 مسجدًا، وتم فتح 1173 منها بعد الانتهاء من التعقيم ‏واكتمال الجاهزية.‏

ودعت المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة ‏بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس ‏الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي ‏لسلامتهم‎.