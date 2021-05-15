بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إغلاق 13 مسجداً مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 13 إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.
وأشارت الوزارة إلى أن مجموع ما تم إغلاقه خلال 98 يومًا بلغ 1188 مسجدًا، وتم فتح 1173 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.
ودعت المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”الشؤون الإسلامية”: إغلاق 13 مسجدًا بعد ثبوت إصابات بكورونا بين المصلين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.