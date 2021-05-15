‏”الجمارك”: لكل مواطن خليجي الحق في استيراد سيارتين‏ كل عام

بلادي – الرياض :

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حق كل مواطن خليجي ‏في استيراد سيارتين خلال 12 شهرًا، شريطة ألا يتجاوز موديلها الخمس سنوات (سنة ‏الصنع 2016 وما بعدها).

واشترطت قبل إصدار البطاقة الجمركية أن تكون المركبة مطابقة للمواصفات والمقاييس ‏السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، مؤكدة أنه يمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وإنما تستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.

وبيّنت الهيئة أن الرسوم الجمركية التي يتم تحصيلها تكون بواقع ‏‏5 % من قيمة المركبة، بالإضافة إلى 15% قيمة ضريبة القيمة ‏المضافة.‏