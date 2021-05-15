‏”الجمارك”: لكل مواطن خليجي الحق في استيراد سيارتين‏ كل عام

بلادي – الرياض :
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حق كل مواطن خليجي في استيراد سيارتين خلال 12 شهرًا، شريطة ألا يتجاوز موديلها الخمس سنوات (سنة الصنع 2016 وما بعدها).
واشترطت قبل إصدار البطاقة الجمركية أن تكون المركبة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، مؤكدة أنه يمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وإنما تستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.
وبيّنت الهيئة أن الرسوم الجمركية التي يتم تحصيلها تكون بواقع 5 % من قيمة المركبة، بالإضافة إلى 15% قيمة ضريبة القيمة المضافة.
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