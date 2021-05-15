“تطعيمة”.. فيلم وثائقي يرصد رحلة حصول المملكة على لقاح كورونا

بلادي – الرياض :

تبث قناة الإخبارية اليوم (السبت) فيلما وثائقيا يرصد رحلة حصول المملكة على لقاحات فيروس كورونا.

ونشرت “الإخبارية” برومو الفيلم، مبينة أنه سيبث اليوم في الساعة الـ 6:10 مساء.

يذكر أن المملكة بدأت حملة التطعيم ضد كورونا في 17 ديسمبر 2020، وكان وزير الصحة من أوائل الذين حصلوا على اللقاح.