“تطعيمة”.. فيلم وثائقي يرصد رحلة حصول المملكة على لقاح كورونا

بلادي – الرياض :
تبث قناة الإخبارية اليوم (السبت) فيلما وثائقيا يرصد رحلة حصول المملكة على لقاحات فيروس كورونا.
ونشرت “الإخبارية” برومو الفيلم، مبينة أنه سيبث اليوم في الساعة الـ 6:10 مساء.
يذكر أن المملكة بدأت حملة التطعيم ضد كورونا في 17 ديسمبر 2020، وكان وزير الصحة من أوائل الذين حصلوا على اللقاح.
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