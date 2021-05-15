“الصحة العالمية” تعلق على قرار التخلي عن “الكمامة” وتنصح بالالتزام بها

بلادي – الرياض :
دعت منظمة الصحة العالمية إلى الحرص على الالتزام بوضع الكمامات الواقية في المناطق التي ترتفع فيها نسب انتقال العدوى، وذلك في أول تعليق على إعلان أمريكا التخلي عن الكمامة للذين تلقوا لقاح كورونا.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج حالة الطوارئ الصحية في المنظمة مايكل راين في تعليق غير مباشر على القرار، إن الحالات التي يكون فيها نطاق التطعيم مرتفعا، إذا كان هناك إصابات كثيرة، فيجب عدم الاستغناء عن الكمامة.
وأضاف أنه في حالة بلد يرغب في الحد من وضع الكمامات أو إلغاء تدابير صحية واجتماعية أخرى، ينبغي عدم القيام بذلك إلا عبر مراعاة نسب انتقال العدوى في المنطقة ونطاق التطعيم.
فيما أوضحت كبيرة خبراء منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان أنه من الممكن التقاط العدوى حتى بعد تلقي اللقاح، وهذا هو السبب في أننا بحاجة إلى إجراءات وقائية أخرى، مثل وضع الكمامات والتباعد وغيرهما.
وكانت السلطات الصحية في الولايات المتحدة أعلنت أن المواطنين الذين تم تطعيمهم لا يكونون في حاجة إلى وضع كمامات في الأماكن المغلقة، لكنّها أوصت باستمرار المطعّمين بوضع الكمامة في وسائل النقل (الطائرات والحافلات والقطارات وغيرها).
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