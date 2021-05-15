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عمر شويل - جدة حساب المواطن، بعد إيداع الدفعة رقم 42 لشهر مايو 2021، يعلن للمواطنين الذين تصادفهم أية مشكلات بخصوص حصولهم على الدعم المخصص لهم، بأن برنامج حساب المواطن قام بتوفير 4 قنوات يمكن من خلالها تلقي اتصالات واستفسارات شكاوى المواطنين بشأن الدفعة الجديدة المنصرفة لهم والتي أودعها البرنامج منذ قليل في حساباتهم البنكية، حيث سوف تستمر عملية الإيداع في حساباتهم البنكية حتى انتهاء اليوم العاشر من الشهر الجاري.

حساب المواطن يعلن 4 قنوات للاتصال ويكشف حقيقة فتح باب التسجيل من جديد

حدد البرنامج لجميع المواطنين الذين تصادفهم أية مشكلات أو وجدو أنفسهم بلا مبالغ دعم أي أن مبلغ الدعم المودع لهم من البرنامج صفراً، أو أية مشكلات أخرى بخصوص الدفعة الجديدة التي تم صرفها وإيداعها في حسابات البنكية، أو أن مبلغ الدعم المودع لهم أقل مما كان متوقع حصولهم، فإنه يمكن لهؤلاء المواطنين القيام بالاتصال بالقائمين على البرنامج من خلال قنوات الاتصال التي وفرها البرنامج لهؤلاء المواطنين وهذه القنوات هي:-

1- الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.

2- الاتصال بخدمة صوتك مسموع.

3- الاتصال على الرقم 19912 وذلك من الأحد إلى الخميس من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

4- عن طريق الحساب الرسمي لخدمة العملاء على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر.

من جهة أخرى فقد أجاب البرنامج على استفسار أحد المواطنين بشأن ماذا يفعل في أنه مؤهل وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يصله مبلغ الدعم من قبل البرنامج، حيث حدد البرنامج خطوات تقديم اعتراض على ذلك وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:-

1- الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

2- الذهاب إلى ملخص المدفوعات ومن ثم التأكد من أن هناك مدفوعات على الحساب.

وشدد البرنامج بأنه في حالة عدم وجود مدفوعات على الحساب فإن ذلك يعني بأن دخل الأسرة أعلي من الحد المانع لها ويتم التأكد من ذلك عن طريق الدخول إلى الحاسبة التقديرية التابعة للبرنامج.

ويترقب كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية من الفئات المستحقة للحصول على الدعم والذين صدرت بحقهم نتائج الأهلية إيداع مبلغ الدعم في حساباتهم البنكية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين في الفترة الحالية بسبب جائحة كورونا وتحرير أسعار البنزين.