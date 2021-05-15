رابط إعانة البحث عن عمل عبر بوابة طاقات // خطوات التسجيل وأهم شروط التسجيل بالشرح المفصل

رابط إعانة البحث عن عمل، من أهم المواضيع لتي يتم عليها بحث منذ فترة داخل المملكة من قبل العاطلين عن العمل والباحثين عن فرصة عمل، من خلال رابط بوابة طاقات الإلكترونية، وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية قد أعلنت عن تقديم دعم شهري يصل إلي 2000 ريال سعودي، لبرنامج دعم فرص العمل ويتناقص حتى يصل إلي 750 في نهاية مدة الدعم المقدرة 15 شهر، وتهدف الحكومة السعودية إلي مساعدة الشباب الراغب في العمل في تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، تماشياً مع رؤية المملكة الإستراتيجية 2030 التي تهدف إلي تمكين الشباب السعودي الراغب في العمل، بعد تدريبهم وتأهيلهم جيداً وفق شروط محددة أعلنتها الوزارة سوف نعرضها لاحقاً داخل المقال.

رابط إعانة البحث عن عمل

الدخول على رابط طاقات الإلكتروني. النقر على تسجيل باحث عن عمل. الدخول على مستخدم جديد. تسجيل أسم المستخدم وكلمة السر. كتابة البيانات الشخصية المطلوبة من المتقدم للحصول على الدعم. تسجيل الرمز المرئي. النقر على الموافقة على الشروط ثم النقر على زر التالي. سوف يصلك رسالة sms على الجوال الذي قمت بتسجيله بها رمز التأكيد. قم بإدخال رمز التأكيد وأضغط على كلمة إرسال وبذالك تتم عملية التسجيل بنجاح.

شروط الحصول على إعانة البحث عن عمل

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ وأن يكون مقيم بصفة دائمة داخل المملكة.

يجب أن لا يكون للمتقدم للحصول على الدعم أي نشاط تجاري وليس له سجل تجاري.

يجب أن يكون المتقدم لا يعمل في أي جهة سواء حكومية أو خاصة.

يجب أن يكون المستفيد يتراوح سنه بين 20 إلي 40 سنة بحد أقصى.

يجب أن لا يكون المستفيد يتلقى دعم من أي جهة سعودية.

رابط إعانة البحث عن عمل

وكانت الحكومة السعودية في اجتماع مجلس الوزراء قد أقرت مبالغ الدعم، وألية التسجيل عليها قبل إجازة عيد الفطر وهي كما يلي.