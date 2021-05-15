شرط بنك التنمية الاجتماعية للقرض الحر للعاملين بالقطاع الخاص السعودية

شرط بنك التنمية الاجتماعية للقرض الحر ، الخاص بعاملين القطاع الخاص، في المملكة العربية السعودية 2021م، تم إعلانه اليوم السبت 15 من شهر مايو للعام 2021م، الموافق 3 من شهر شوال 1442هـ، من خلال تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي الرسمي تويتر، لبنك التنمية الاجتماعية السعودي، تم الرد بها على مواطن سعودي، يعمل في القطاع الخاص بالمملكة، استفسر عن إمكانية الحصول على تمويل العمل الحر بنك التنمية الاجتماعية، وأيضًا كيفية وطريقة التقديم على قرض العمل الحر، فالجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يقوم بمنح العدد وفق نوعية الحاجة إلى القرض، مثل قرض العمل الحر للنساء، وأيضًا تمويل العمل الحر نفاذ، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تعد القروض بشكل عام، مساهم في التنمية التي تتبناها المملكة، وفق رؤية المملكة 2030م.

شرط بنك التنمية الاجتماعية للقرض الحر

وقد صرح بنك التنمية الاجتماعية السعودي، أن في حال كان المواطن من موظفين أو العاملين بالقطاع الخاص بالمملكة، فلابد من توافر عدة شروط هامة لتمكينه من الحصول على تمويل القرض الحر بنك التنمية الاجتماعية، نذكرها بالترتيب التالي:

أن يقوم راغب الحصول على تمويل القرض الحر، أن يقوم بإحضار كفيل يعمل في القطاع الحكومي بالمملكة. شرط أن يكون الكفيل مازال على ذمة ورأس العمل الحكومي، في وقت طلب التمويل. أن يكون الكفيل الموظف بالقطاع الحكومي، راتبه ملائم ماليًا لتحمل كفالة القرض الحر، لأنه في حال متى يبدأ سداد قرض العمل الحر، ولم يقم صاحب القرض بالسداد في الموعد المحدد، فبيتم اقتطاع قسط القرض من راتب الموظف الحكومي الكفيل.

طريقة التقديم على القرض الحر لعاملي القطاع الخاص بالسعودية 1442هـ

والجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية، يقدم العديد من أنواع قروض تمويل نفاذ لتمويل العمل الحر 2021م، سواء لتمويل المشروعات الصغرى أو متناهية الصغر، لتنمية مشروعات أصحاب المهن الحرة، وتشجيعهم، وأيضًا لموظفي القطاع الخاص، وفق الشروط السابق ذكرها، وعلى راغبي التقديم لحصول على القرض الحر، اتباع الخطوات التالي ذكرها: