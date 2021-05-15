نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعانة البحث عن العمل لمدة خمسة عشر شهراً بداية من 750 حتي 2000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعانة البحث عن العمل التابع للتنظيم الذي تم الموافقة علية من خلال مجلس الوزراء والذي بموجبة يتم صرف الإعانة لمدة 15 شهرا، بدخوله حيز التنفيذ بعد فترة أقصاها 90 يوماً، والذي يهدف إلي تحديد وتنظيم صرف الإعانة لجميع الأشخاص اللذين ليهم حق الحصول عليها، بالإضافة إلي دعم الباحثين عن العمل ومساعداتهم في الحصول عليها وتحفيز دخول سوق العمل وتحديد حقوق الأطراف ذات العلاقة وترتيب المسئوليات والالتزامات الخاصة بهم.

إعانة البحث عن العمل

كما حدد التنظيم أن الدفعات المالية سوف يتم صرفها خلال الأربع شهور الأولي بقيمة 2000 ريال لكل شهر، أما الأربعة الأشهر التالية بمبلغ 1500 ريال لكل شهر وتليها الأربعة القادمة 1000 ريال لكل شهر وبخصوص الثلاثة اشهر الأخيرة سوف تكون 750 ريال لكل شهر.

ومن اهم الشروط للحصول على الإعانة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومتواجد بشكل دائم في المملكة (إقامة دائمة)، بالإضافة لذلك أن يكون قادر على العمل ويكون جاد في البحث عنه وتحديد اللائحة معايير القدرة والجدية، كما يشترط أن يكون عمرة لا يقل عن عشرون عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً.

من اهم الشروط ألا يكون موظف في واحدة من القطاعين الخاص أو الحكومي ألا يكون ممن يتم صرف المعاش التقاعدي لهم، كما لا يصرف لهم أي مخصصات مالية أو تعويضيه ضد التعطل عن العمل ولا يتم صرف معاش ضماني له، يجب أن لا يكون طالبا أو متدرباً في التعليم أو كذلك التدريب ولا يكون لدية نشاط تجاري ولا يزيد دخلة الشهري أو الثروة على الحد المانع للإعانة حسب قوانين الصندوق.

اهم شروط الإعانة

من اهم شروط إعانة البحث عن عمل ألا يكون الباحث سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل من المبلغ المخصص لذلك، كما يستثني من ذلك من سبق له الاستفادة بشرط ألا يزيد بكل الأحوال مدد الصرف السابقة واللاحقة له عن مدة صرف الإعانة التي تم النص عليها خلال المادة الثالثة من التنظيم كما يتم تحديد اللائحة إليه احتساب المدد.

اهم الحالات التي يتم أيقاف الإعانة فيها هي انتهاء مدة صرف الإعانة أو إذا طلب المتقدم إيقافها أو في حالة الوفاة وفي حالة تم إزالة أي شرط من شروط استحقاقه والتي تم تحديدها في المدة الخامسة.

اكد التنظيم على تعليق صرف الإعانة من خلال صندوق الموارد البشرية لمدة لا تزيد على 6 اشهر، على أن يتم تحديد اللائحة للحالات التي يمكن فيها تعليق صرف الإعانة، واكد التنظيم انه من يقوم بتقديم معلومات وبيانات غير صحيحة من اجل الحصول على إعانة البحث سوف يدفع ويرجع المبلغ كاملا وبإمكانية الصندوق أحاله من يقدم أي بيانات غير صحيحة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقة.