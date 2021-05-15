خطوات طلب صهريج مياه إلكترونياً وطرق التواصل مع شركة المياه الوطنية

أتاحت شركة المياه الوطنية للمستفيدين خدمة طلب صهريج المياه؛ حيث بإمكانك الآن طلب الصهريج من خلال الحساب الخاص بك على الموقع الإلكتروني للشركة دون أن يتطلب منك الذهاب إلى مقر التقديم بالشركة، ووضعت أيضًا الأسعار الخاصة للصهريج التي تأتي بناء هلى السعة الخاصة بالصهريج كما ذكرت خطوات إضافة حساب جديد على المنصة الإلكترونية للشركة.

خطوات طلب صهريج المياه إلكترونياً

طلب صهريج المياه متاح إلكترونياً للمواطنين أو المقيمين في المملكة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة؛ حيث تتيح للمواطنين العديد من الخدمات الإلكترونية وذكرت أيضا خطوات إضافة حساب جديد على المنصة من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولاً عليك بالدخول على الموقع الإلكتروني للشركة.

قم بتسجيل الدخول على الفرع الإلكتروني من الشريط العلوي.

اختر خدمة طلب صهريج المياه.

قم بالدخول على الحساب الخاص بك على المنصة بك من خلال إدخال بياناتك الشخصية التي تتمثل في الاسم، رقم الهوية، رقم الإقامة، أدخل كلمة المرور الخاصة بك.

يمكنك إنشاء حساب جديد من خلال الضغط على أيقونة إنشاء حساب وإدخال بياناتك الشخصية كاملة.

بيانات إنشاء الحساب تتمثل في الهوية واسم المستخدم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وكلمة السر.

قبول الشروط الموضحة ثم الضغط على تفعيل الحساب.

بعد ذلك سوف يصبح بإمكانك اختيار الخدمة وتحديد سعة الصهريج.

بعد الانتهاء قم بالضغط على إنهاء الطلب وسوف يتم متابعته من قبل الموقع الإلكتروني للشركة.

أسعار صهريج المياه من شركة المياه الوطنية

حددت الشركة أسعار صهريج المياه وفقاً للسعة الخاصة به باللترات التي تأتي وفقاً للآتي:

الصهريج بسعة عشرة طن يأتي بسعر بين 114 إلى 135 ريال.

الصهريج بسعة 30 طن يأتي بسعر 225 ريال.

التواصل مع شركة المياه الوطنية

يمكنك طلب الصهريج والحصول عليه من خلال الرقم الموحد الخاص بالشركة.