نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد فتح الطيران السعودي 2021 وما هي الضوابط والشروط الموضوعة في المقال التالي
موعد فتح الطيران السعودي، أعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الخطوط الجوية السعودية، سوف تستأنف رحلاتها يوم 17 مايو الحالي، وذلك للعديد من الدول إذا لم يجد جديد بخصوص فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث أن المملكة كانت قد أغلقت مجالها الجوي أمام الطيران المدني بسبب جائحة كورونا، وحرصاً من المملكة العربية السعودية، على عدم تفشي الوباء في المملكة، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية الكثيرة التي اتخذتها المملكة لمكافحة هذا الوباء، ومنذ الإعلان عن فتح الخطوط الجوية السعودية، وازداد البحث من قبل الراغبين في السفر سواء للعمل أو لقضاء أجازة، عن موعد الفتح وعن شروط وضوابط الفتح، ولمحبي السفر والسعوديين المقيمين الراغبين لقضاء أجازة عيد الفطر المبارك، ويبحث الكثير من المواطنين داخل مصر عن موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة، وفي هذا المقال وعبر موقع “ثقفني”، سوف نستعرض بالتفصيل موعد الفتح وما هي الشروط والضوابط الموضوعة من قبل الجهات المسؤولة.
موعد فتح الطيران السعودي
أعلنت المصادر الرسمية في المملكة العربية السعودية، عن فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الراغبين في السفر، وذلك يوم 5 شوال 1442 هجرياً الموافق الإثنين 17 مايو 2021 ميلادياً، ولكن هذا الفتح سوف يتم وفق ضوابط وشروط معينه، لابد للمسافر الالتزام بها، من أهم هذه الشروط والضوابط، أن يكون قد أخذ جرعتين ضد فيروس كورونا.
الشروط والضوابط اللازمة للسفر
- أن يكون الراغب في السفر قد أخذ جرعتين تطعيم ضد فيروس كورونا وأن يكون قد مضى على آخر جرعة 14 يوم على الأقل.
- إذا كان المسافر قد أصيب بكورونا قبل ذلك فلابد أن يكون مر عليه مالا يقل عن 6 أشهر كاملة وأن يتم معرفة هذا من خلال تطبيق توكلنا.
- في حالة اصطحاب ما دون ال18 عام لابد من تقديم بوليصة تأمين من البنك المركزي السعودي للتأمين عليه في حالة الإصابة ويتم عزله لمدة أسبوع وبعد ذلك يقوم بعمل تحليل PCR.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد فتح الطيران السعودي 2021 وما هي الضوابط والشروط الموضوعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.