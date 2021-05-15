موعد فتح الطيران السعودي 2021 وما هي الضوابط والشروط الموضوعة

موعد فتح الطيران السعودي، أعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الخطوط الجوية السعودية، سوف تستأنف رحلاتها يوم 17 مايو الحالي، وذلك للعديد من الدول إذا لم يجد جديد بخصوص فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث أن المملكة كانت قد أغلقت مجالها الجوي أمام الطيران المدني بسبب جائحة كورونا، وحرصاً من المملكة العربية السعودية، على عدم تفشي الوباء في المملكة، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية الكثيرة التي اتخذتها المملكة لمكافحة هذا الوباء، ومنذ الإعلان عن فتح الخطوط الجوية السعودية، وازداد البحث من قبل الراغبين في السفر سواء للعمل أو لقضاء أجازة، عن موعد الفتح وعن شروط وضوابط الفتح، ولمحبي السفر والسعوديين المقيمين الراغبين لقضاء أجازة عيد الفطر المبارك، ويبحث الكثير من المواطنين داخل مصر عن موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة، وفي هذا المقال وعبر موقع “ثقفني”، سوف نستعرض بالتفصيل موعد الفتح وما هي الشروط والضوابط الموضوعة من قبل الجهات المسؤولة.

موعد فتح الطيران السعودي

أعلنت المصادر الرسمية في المملكة العربية السعودية، عن فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الراغبين في السفر، وذلك يوم 5 شوال 1442 هجرياً الموافق الإثنين 17 مايو 2021 ميلادياً، ولكن هذا الفتح سوف يتم وفق ضوابط وشروط معينه، لابد للمسافر الالتزام بها، من أهم هذه الشروط والضوابط، أن يكون قد أخذ جرعتين ضد فيروس كورونا.

الشروط والضوابط اللازمة للسفر