نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعانة البحث عن عمل مدتها 15 شهرًا وتبدأ بألفي ريال وتتناقص تدريجيًا “تفاصيل” في المقال التالي

أعلنت الجريدة الرسمية اليوم من خلال الخبر التي قامت بنشره عن تقديم إعانة البحث عن عمل والتي تبدأ بمبلغ ألفي ريال لفترة ثلاثة أشهر ثم تتناقص بشكل تدريجي على مدار 15 شهر حتى تصل إلى 750 ريال. الهدف من تنظيم إعانة البحث عن عمل تتمثل الأهداف المنشودة من تقدبم إعانة البحث عن عمل فيما يلي: تحديد الفئة المستحقة للحصول على الإعانة.

توفير وظائف للشباب ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل.

تحفيز مساندة الشباب ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل شاغرة للدخول إلى سوق العمل.

عرض الحقوق والالتزامات للأشخاص ذات صله وتحديد المسؤليات والالتزامات. صرف مبلغ الإعانة للباحثين عن عمل يتم صرف مبلغ الإعانة على مدة خمسة عشر شهراً وفقاً لما يلي: يتم البدء في صرف الإعانة بمبلغ ألفي ريال شهرياً لمدة أربعة أشهر حيث يتم البدء في الاحتساب من بداية الصرف.

بعد انتهاء الفترة الأولى يُصرف ألف وخمسمائة ريال شهرياً لمدة أربعة أشهر.

يُصرف ألف ريال شهرياً لمدة أربعة أشهر بعد إنتهاء الفترة الثانية.

يتم صرف سبعمائة وخمسون ريال شهرياً لمدة ثلاث أشهر و يبدأ احتسابها من تاريخ إنتهاء الفترة الثالثة. شروط الحصول على إعانة البحث عن العمل أن يكون الحاصل عليها سعودي الجنسية.

الإقامة في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

القدرة والجدية في العمل.

أن يتراوح عمره ما بين عشرين إلى أربعين سنة.

ألا يسبق له العمل في القطاع العام أو الخاص من قبل.

لم يحصل على معاش تعاقدي أو تعويض مالي من قبل.

ألا يكون ملتحق بالتعليم طالباً أو متدرباً في أي مرحلة تعليمية.

لا يمتلك نشاط تجاري أو يحصل على دخل شهري يمنعه من الحصول على الإعانة.

لم يسبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل من قبل. الوسوم عمر شويل - جدة إعانة البحث عن عمل مدتها 15 شهرًا وتبدأ بألفي ريال وتتناقص تدريجيًا "تفاصيل" - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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