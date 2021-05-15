تكريم فريق متطوعات جمعية البر بجدة

جدة – إعتدال إسكندر كرمت قائدة فريق متطوعات

جمعية البر بجدة الأستاذة إعتدال إسكندر عضوات الفريق لعملهن الجاد والدؤوب لتجهيز ( 10,000 ) وجبة جافة لإفطار الصائمين بالحرم المكي الشريف ، وقد شارك فريق ” رفقاء الحُسنى التطوعي ” فرحة التكريم بروح الفريق الواحد يجمعهم العمل التطوعي في كل مكان وزمان وفي الخير دائما ولسان حالهم يردد قول الله تعالى ” الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ” آية ٤٣ الأعراف

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