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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعانة البحث عن عمل في برنامج حافز وطريقة التسجيل في البرنامج في المقال التالي
إعانة البحث عن عمل هي خدمة تم توفيرها من خلال وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية تحت إشراف وزارة العمل وحيث يمكن للمواطنين التسجيل في برنامج حافز، ويهدف هذا البرنامج علي دعم المواطنين الباحثين عن العمل في المملكة العربية السعودية في حالة صعوبة حصول احد المواطنين علي وظيفة علي أن يتراوح العمر من 20 حتي 40 عاماً، ومن خلال البرنامج يتمكن المواطن من الحصول علي دعم متكامل ، حيث يمكنه التدريب والتأهيل للقدرة علي التعامل في الوظائف المختلفة التي يطلبها سوق العمل، كما يحصل المواطن علي دعم مالي بشكل شهري حتي يجد لوظيفة المناسبة له،وف خلال الساعات القليلة الماضية قد اعلن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية عن الموافقة علي مشروع تنظيم إعانة البحث عن عمل ، علي أن يتم صرف الإعانة لمده 15 عاماً، حتي يتمكن المواطن من سد الاحتياجات اليومية الخاصة بهم آو بزويهم، ويتم التسجيل في برنامج حافز بطريقة إلكترونية عن طيق صندوق الموارد البشرية، كما تم تحديد بعض الشروط الواجب توافرها ليتمكن المستفيد من التسجيل.
إعانة البحث عن عمل والشروط اللازمة للتسجيل
- يجب أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية فقط.
- لا بد أن يكون المواطن مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.
- يجب ألا يكون المواطن مازال طالباً أو متدرب في التعليم.
- يجب ألا يقل عمر المواطن عن 20 عاماً و ألا يزيد عن 40عام.
- ذالا يكون المواطن موظفاً في أي جهه حكومية أو خاصة.
- يجب ألا يكون المواطن ممن تم صرف مخصص مالي أو تعويض ضد التعطل عن العمل سابقاً.
- ألا يكون تم صرف معاش تقاعدي أو معاش من الضمان سابقاً.
- ألا يكون المواطن لدية أي نشاط تجاري.
- يجب ألا يكون المتقدم لدية حساب أو دخل شهري تزيد عن الحد المانع للحصول علي الإعانة.
إعانة البحث عن عمل وطريقة التسجيل
- الدخول إلي الصفحة الرسمية الخاصة ب صندوق تنمية الموارد البشرية.
- الدخول إلي بوابة طاقات البحث عن عمل.
- يتم اختيار البرنامج الذي ترغب به.
- يجب اختيار الخطوات التأهيلية التي ترغب بها.
- يجب عليك كتاب جميع البيانات المطلوبة أمامك، مع التأكد من كتابتها بشكل صحيح.
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