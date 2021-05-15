موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 برقم الهوية

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عمر شويل - جدة موعد صرف المساعدة المقطوعة قامت وزارة الموارد البشرية بتصريح أن موعد صرف المساعدة المقطوعة ثابت ولم يتم تغييره أو وقف صرف المساعدة بشكل عام، حيث أن هناك عدد من الأقاويل التي أثارت الجدل مؤخراً والتي تشير إلى أن الصرف لا يتم في موعده، حتى قامت الوزارة بإجراء مجموعة تحديث لبيانات المستحقين ثم تقسيمهم إلى فئات لصرف المساعدة المقطوعة.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

قامت وزارة الموارد البشرية بصرف مساعدات مالية للمواطنين لحل مشكلة غلاء المعيشة، وأيضاً لمساعدتهم على استكمال حياتهم بشكل عادي، وتقوم الوزارة بصرف هذه المساعدات شهرياً، هذا الأمر الذي يستفسر عنه الكثير من المواطنين وهو موعد صرف المساعدة المقطوعة، علماً بأن ذلك الأمر غير محدد في يوم معين لجميع المستحقين، ولكن يجب أن يقوم كل شخص ضمن الفئة المشمولة لصرف المساعدات بمتابعة المعلومات التي تصدرها الوزارة كل شهر.

علماً بأن هذه المعلومات تشمل موعد صرف المساعدة المقطوعة لكل فئة من الفئات المستحقة، وذلك يتم من خلال الاطلاع على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية.

كيف أعرف موعد صرف المقطوعة برقم الطلب؟

يعتبر ذلك السؤال أكثر ما يطرحه كل الأشخاص المستحقين، ولذلك قامت الوزارة بتقديم خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وموعد صرفها لكل فئة على الموقع الإلكتروني الخاص بها، وذلك من أجل تسهيل عملية الصرف على المستحقين ومعرفة موعد كل فئة.

من أجل الاستعلام يقوم المستحق بفتح الموقع الإلكتروني للوزارة وإدخال رقم الطلب الخاص به، ثم يعرض الموقع موعد صرف الفئة الخاصة به.