متحدث الداخلية يشارك في مؤتمر مستجدات فيروس كورونا غدًا

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة مشاركة متحدث وزارة الداخلية إلى جانب متحدث وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غد الأحد الموافق 16 مايو 2021 عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

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