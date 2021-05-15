التسجيل في اعانة البحث عن العمل وشروط التسجيل والتقديم في حافز

التسجيل في اعانة البحث عن العمل تحتاج إلى معرفة خطواتها، وذلك حيث أن المملكة العربية السعودية أطلقت أحد أهم البرامج المتخصصة في إعانة الشباب والأفراد على سهولة الحصول على الوظائف من خلال التقديم على فرص العمل المتاحة والمطلوبة في الأسواق، وفي مقالنا هذا سوف نتعرف على طريقة التسجيل في إعانة البحث عن عمل.

التسجيل في اعانة البحث عن العمل

يمكن لمختلف الأفراد لمن تتراوح أعمارهم بين 20 عام إلى 35 عامًا بإمكانية التسجيل من أجل الحصول على فرصة عمل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني، ويمكن التسجيل بسهولة من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بطاقات وذلك من خلال الرابط التالي https://taqat.sa/.

يتم التسجيل كباحث عن العمل وذلك من القائمة الرئيسية.

اختيار مستخدم جديد.

اختيار نوع الهوية ومنها سعودي أو غير سعودي أو من أم سعودية.

إدخال كافة المعلومات المطلوبة وذلك من خلال الوثائق الرسمية.

إدخال الهوية الوطنية.

كتابة تاريخ الميلاد.

كتابة اسم المستخدم.

كتابة البريد الإلكتروني.

تسجيل كلمة المرور، وتأكيد كلمة السر.

إدخال رقم الهاتف الجوال بدقة كاملة.

إدخال الرمز المرئي الموجود على الشاشة.

قراءة الأحكام والشروط واختيار أوافق على كافة الشروط والأحكام.

اختيار التالي وبعد ذلك سيصل للمستخدم رمز تحقيق على هاتفه المحمول يتم إدخاله من قبل المستخدم في الخانة المخصصة له واختيار إرسال.

يتم التسجيل وسوف يصل المستخدم رسالة بالتأكيد على تسجيله في حافز.

شروط التقديم والتسجيل في برنامج حافز

هناك بعض الشروط يجب توافرها من أجل الالتحاق ببرنامج حافز والتقديم على العمل ومن تلك الشروط ما يلي: