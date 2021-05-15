رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل 1442 وشروط الحصول على الإعانات

رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل 1442 للنساء والرجال من الفئات المستهدفة والمستفيدة من برنامج حافز تنظيم صندوق إعانة الباحث عن العمل ضمن بوابة طاقات وهدف دعم التوظيف الذي يهدف إلى تقديم المساعدة لكل شخص يبحث عن فرصة عمل من الأشخاص الجادين ورفع كفاءة الخدمات من خلال التدريب والتأهيل لحين الحصول على وظيفة مناسبة يكون هو جدير بها لما تم في الدورات التدريبية السابقة، وعلى صعيد آخر يقوم صندوق الموارد البشرية بتقديم دعم مالي لهؤلاء الفئات وذلك من خلال مخصص مالي مدعوم يتم صرفه في فترة زمنية 15 شهراً كل أربعة شهور مبلغ على أن يكون الحد الأقصى للقيمة هو ألفي ريال والأدنى 750 ريالاً.

تنظيم إعانة الباحث عن عمل

تضمن التنظيم عدة ضوابط ومعايير لكي يتم صرف إعانات للباحثين عن العمل ضمن اللوائح والقوانين التي تنص عليها 12 مادة لكل الفئات الذين يتوافر فيهم الشروط، يأتي هذا في إطار رفع مستوى سوق العمل في المملكة السعودية ضمن التطورات الجارية منها التقديم في منصة إحسان للحصول على الدعم والتبرعات وأيضاً التسجيل في التأهيل الشامل كل هذا تحت أنظمة تحسين المعيشة وتحقيق المساواة بين فئات المجتمع، وعلى الجانب الآخر تشجيع الباحثين عن العمل عبر مخططات مدعومة لتلقي المال أثناء التدريب والبحث عن العمل حتى التوظيف.

شروط الحصول على إعانات البحث عن العمل

يشترط الجنسية السعودية فقط أو غير سعودي من أم سعودية.

الإقامة بشكل كامل في المملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمر طالب الدعم عن 20 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.

ألا يكون موظفاً سواء في القطاع العام أو الخاص.

لابد أن يكون الشخص من القادرين على العمل (جسدياً).

لا يكون من مستحقي معاش التقاعد ولا من معاش الضمان الاجتماعي.

ألا يكون من يصرف له تعويض ضد التعطل عن العمل.

ألا يكون طالب أو يتدرب في أي مرحلة تعليمية على ان تكون المدة ستة أشهر على الأقل منذ تاريخ الانتهاء من الدراسة.

لا يكون للمتقدم أي نشاط تجاري.

ألا يكون يتقاضى راتب شهري ثابت وألا تزيد ثروته عن الحد المانع وفق ضوابط اللائحة.

هذه الإعانات لغير الأشخاص الذين استفادوا من قبل منها.

ألا يكون مقيماً في دار رعاية اجتماعية.

لابد من مضي سنة على الأقل إذا كان الشخص يتقاضى مكافأة دراسية من الدولة.

مضي ثلاثة أشهر على الأقل في حالة إن كان موظف وترك وظيفته لأسباب خارجة عن إرادته.

رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل 1442

التقديم يكون من خلال بوابة طاقات الوطنية للعمل.

عليك الضغط على التسجيل كباحث عن العمل أعلى يسار الصفحة.

سوف يظهر أمامك خيارين الأول المسجلين السابقين في حافز أو مكافأة الجدية للعمل.

ومنها سوف يطلب منك إدخال رقم الهوية ورقم المرور التي تتكون من جزئين الأول هو حرف T يليه تاريخ الميلاد هجري، ثم تسجيل الدخول.

بعدها سوف يطلب منك النظام إنشاء اسم مستخدم جديد. ثم كتابة الرقم السري وتكملة تعبئة بقية الخانات المطلوبة بعدها يضغط على التالي.

ثم يتم نقلك إلى صفحة البيانات الإضافية التي فيها تكتب بياناتك مثل البريد الإلكتروني ورقم الجوال.

ثم الضغط على إرسال.

يقوم النظام بإرسال رسالة على جوالك برقم التحقق.

عليك كتابته ثم إرسال.

في حالة تسجيل مستخدم جديد / فعليك الضغط على كلمة تسجيل مستخدم جديد ثم إدخال رقم الهوية وكلمة المرور ورقم الجوال ثم الضغط على تسجيل، النقر بالموافقة على الشروط والأحكام ثم إرسال، بعدها يرسل لك النظام كلمة رمز التأكيد وتقدر أن تسجل دخول بنجاح.