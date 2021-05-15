التسجيل في إعانة العاطلين عن العمل من حافز 1442 في السعودية ،كيف يتم التسجيل في الإعانات الخاصة بالعاطلين عن العمل، لقد أعلن مجلس الوزراء يوم الجمعة الرابع عشر من شهر مايو من عام 2021 الموافقة على مشروع تنظيم دعم البحث عن عمل ، ووافق المعتمد على المساعدة لمدة 15 ، حيث تدخل هذه الخدمة حيز التنفيذ بعد 90 يومًا ، ولهذا يرغب الكثير من الناس في المملكة العربية السعودية في معرفة كيفية التسجيل للحصول على الإعانة وأيضا عن المزايا المتاحة لهم ، وإليكم التفاصيل في مقالتنا

التسجيل للحصول على إعانة البطالة هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. بحيث يمكن للعاطلين عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم التقدم بطلب للحصول على المساعدة ، ويتم التسجيل إلكترونيًا بسهولة من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية ، أو من يفوضه من خلال المنصة الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى يحددها الصندوق ، الجدير بالذكر هنا أن هذه الخدمة تهدف إلى تنظيم صرف المساعدات ، كما تحدد الأشخاص المستحقين لها ، كما تعمل على دعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم في الحصول عليها ، وتحفيز الباحثين عن العمل للدخول إلى سوق العمل ، وتحديد حقوق ومسؤوليات والتزامات الأطراف المعنية (الصندوق والباحثين عن عمل).

كيفية التسجيل في إعانة العاطلين عن العمل

لمعرفة كيفية التسجيل للحصول على ميزة البحث عن عمل للعاطلين عن العمل ؛ يجب اتباع التعليمات التالية:

الدخول المباشر إلى الرابط الإلكتروني الخاص بصندوق تنمية الموارد البشرية.

تقديم طلب الحصول على إعانات العاطلين عن العمل ، مع مراعاة أحد المواد التالية: قبل مرور 24 شهرًا من تاريخ انتهاء الدراسة أو التدريب في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.

بعد مرور 24 شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو علاقة العمل إذا كان شخصًا سبق له العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص ، مع مراعاة أحكام الفقرة 7 من المادة (5) من اللائحة. وللمجلس تعديل هاتين المادتين بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.

الحضور في الموعد الذي تحدده اللجنة لتقييم الطلب ، على النحو الذي تحدده اللوائح.

الصندوق الصادر من الصندوق أو من المستندات التي تطلبها وبالطريقة التي تحددها.

الصندوق الذي يصدره الصندوق الدائم ، بالطريقة التي تحددها اللائحة.

بعد ذلك يقوم الصندوق بدراسة الطلب حسب توفر شروط الأهلية



في حال قرر الصندوق رفض الطلب فإن أسباب الرفض تكون واضحة.

شروط التسجيل في إعانة العاطلين عن العمل

مجموعة شروط التسجيل للحصول على إعانات التعطل وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل في المساعدة سعودي الجنسية. أن تكون أقامته إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية. أن المتقدم قادر علي العمل. أ ن يكون العمر أقل من 20 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.

أن لا يكون موظفًا في القطاع الحكومي أو الخاص. لا يُمنح معاشًا تقاعديًا ولا يُمنح معاشًا تأمينيًا. أن لا يكون طالب أو متدرب في التعليم أو التدريب. ألا يكون لمقدم الطلب أي نشاط تجاري. وأن لا يكون له دخل شهري للموازنة. أن لا يكون قد سبق له أن أصدر إعانة جعلته يدخر ويحلق كل هذا مما يحفظه سابقاً ، ومتى حفظه ، على أن تحدد اللائحة آلية احتساب مدد الدعم المقدم.

قيمة الإعانة الممنوحة للعاطلين

تحديد آلية صرف ميزة البحث عن عمل في المملكة العربية السعودية على النحو التالي: