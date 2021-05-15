بالخطوات طريقة التقديم علي منحة ارض مجانية من الديوان الملكي السعودي 1442

بالخطوات طريقة التقديم علي منحة ارض مجانية من الديوان الملكي تهتم المملكة بشكل دائم أن توفر كل ما يكون المواطنين بحاجة له ويتم تقديمها من خلال المؤسسات الخيرية المتنوعة، ومن بين الخدمات التي يبحث عنها كافة المواطنين بالوقت الحالي هو القيام بمهام التقديم علي قطعه ارض من الديوان الملكي التي تقوم وزارة الإسكان بتوفيرها للمواطنين دون أن تطلب أي مقابل للكثير من الفئات وعلى كل من ينطبق عليه الشروط التقديم التي قامت الوزارة بوضعها، وهذه المبادرة جاءت لتوفر للشباب فرصة رائعة لكل من لا يجد له مسكن أو يقوم بالتقديم علي قطعه ارض من الديوان الملكي للحصول عليها.

بالخطوات طريقة التقديم علي منحة ارض مجانية من الديوان الملكي

بظل مجهودات الدولة بأن توفر كل وسائل الدعم المتنوعة للمواطنين منها دعم مختلف أن توفر لكل من لا يملك سكن توفر له سواء قطع أرض أو وحدة سكنية يقوم بإمتلاكها، وقد قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن فتح باب التقديم للحصول على الدعم السكني المتوفر من قبل الديوان الملكي بشكل إلكتروني عن طريق موقع سكني الإلكتروني، والأهم من كل ذلك أن الوزارة أتاحت للمواطنين الوحدة السكنية دون أي مقابل لكافة المستفيدين منها ويحصل عليها على الفور ولكن يجب أن ينطبق عليه شروط التقديم.

شروط الحصول على قطعة أرض من الديوان

يجب أن يكون عمر المتقدم أكبر من 18 عام.

تتمكن السيدة الأرملة أو المطلقة الحصول على قطعة الأرض على أن لا يزيد عمرها عن 25 عام.

يتمكن الشخص من الحصول على قطعة أرض بالمحافظة التابع لها بكل سهولة.

كيفية التقدم للديوان للحصول على قطعة أرض