بالخطوات طريقة التقديم علي منحة ارض مجانية من الديوان الملكي السعودي 1442

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بالخطوات طريقة التقديم علي منحة ارض مجانية من الديوان الملكي تهتم المملكة بشكل دائم أن توفر كل ما يكون المواطنين بحاجة له ويتم تقديمها من خلال المؤسسات الخيرية المتنوعة، ومن بين الخدمات التي يبحث عنها كافة المواطنين بالوقت الحالي هو القيام بمهام التقديم علي قطعه ارض من الديوان الملكي التي تقوم وزارة الإسكان بتوفيرها للمواطنين دون أن تطلب أي مقابل للكثير من الفئات وعلى كل من ينطبق عليه الشروط التقديم التي قامت الوزارة بوضعها، وهذه المبادرة جاءت لتوفر للشباب فرصة رائعة لكل من لا يجد له مسكن أو يقوم بالتقديم علي قطعه ارض من الديوان الملكي للحصول عليها.
بالخطوات طريقة التقديم علي منحة ارض مجانية من الديوان الملكي
بظل مجهودات الدولة بأن توفر كل وسائل الدعم المتنوعة للمواطنين منها دعم مختلف أن توفر لكل من لا يملك سكن توفر له سواء قطع أرض أو وحدة سكنية يقوم بإمتلاكها، وقد قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن فتح باب التقديم للحصول على الدعم السكني المتوفر من قبل الديوان الملكي بشكل إلكتروني عن طريق موقع سكني الإلكتروني، والأهم من كل ذلك أن الوزارة أتاحت للمواطنين الوحدة السكنية دون أي مقابل لكافة المستفيدين منها ويحصل عليها على الفور ولكن يجب أن ينطبق عليه شروط التقديم.
شروط الحصول على قطعة أرض من الديوان
- يجب أن يكون عمر المتقدم أكبر من 18 عام.
- تتمكن السيدة الأرملة أو المطلقة الحصول على قطعة الأرض على أن لا يزيد عمرها عن 25 عام.
- يتمكن الشخص من الحصول على قطعة أرض بالمحافظة التابع لها بكل سهولة.
كيفية التقدم للديوان للحصول على قطعة أرض
- يتم الدخول على موقع وزارة الإسكان السعودي .
- يتم النقر على أيقونة سكني.
- يتم النقر على خامة مستفيد.
- انقر على تسجيل الدخول.
- يتم إضافة عنوان السكن وجميع البيانات التي يطلبها الموقع.
- يتم إضافة البيانات المتعلقة بالدخل الشهري.
- النقر على الأرض المجانية.
- من ثم يتم رفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.
- يتم النقر على حفظ.
- وبهذا يتم إرسال طلبك وتنتظر حتى يتم مراجعة طلبك على أن يكون مطابق للشروط والأحكام.
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