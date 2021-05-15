بينها 66 ألف أسرة سكنت منازلها.. “سكني” يوضح عدد الأسر المستفيدة من الحلول السكنية منذ بداية العام

بلادي – الرياض :

كشف برنامج “سكني” عن استفادة ما يقرب من 90 ألف أسرة من خياراته وحلوله السكنية المتنوعة منذ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر أبريل الماضي، منها أكثر 66 أسرة سكنت منازلها.

وأوضح البرنامج أن أعداد الأسر المستفيدة من الحلول والخيارات السكنية المتنوعة خلال شهر أبريل الماضي بلغت 19 أسرة، بينها 17 أسرة سكنت في منازلها، وذلك عبر الاستفادة من خدمات تطبيق “سكني” الذي يوفّر جميع الخيارات السكنية.

وبلغ مجموع الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة منذ بداية العام 2021 حتى شهر أبريل الماضي ما يقرب من 40 ألف أسرة، فيما استفادت 27 أسرة من خيار البناء الذاتي، وفضلت نحو 13 ألف أسرة الاستفادة من خيار الأراضي السكنية ضمن مخططات “سكني”، 9 آلاف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

ونوّه البرنامج إلى استمرارية أعمال التنفيذ والبناء ضمن المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، إذ يشهد 64 مشروعاً سكنياً تطوّراً متسارعاً تمهيداً لبدء تسليم وحداتها للأسر المستفيدة، ضمن 98 مشروعاً توفّر 143 ألف وحدة سكنية متنوعة بمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال.