بلادي – الرياض :
أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم (السبت)، أنه سيتم وضع الإرشادات المناسبة للمسافرين، بتوزيعهم الى فئتين: للسعوديين باستخدام المسارات الواقعة جهة اليسار، وللجنسيات الأخرى باستخدام المسارات جهة اليمين.
وأكدت على أهمية التزام الجميع بالاشتراطات المطلوبة من المملكتين قبل الشروع بالسفر لتجنب أي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم مع الالتزام بالاحترازات والقيود المفروضة من المملكتين ومتابعة ما يصدر بهذا الشأن.
وأشارت إلى أنها طبقت اليوم فرضية لقدوم المسافرين والآلية المناسبة لتنظيم حركة القدوم مع تطبيق الاشتراطات الصحية عند عودة فتح السفر للسعوديين يوم 5 شوال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مع قرب السماح بسفر المواطنين.. “جسر الملك فهد” تعلن عن إرشادات جديدة للمسافرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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