المملكة ومصر تطالبان المجتمع الدولي بالتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني

بلادي – الرياض :
بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (السبت)، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.
وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، فيما جدد الجانبان مطالبة المملكة ومصر للمجتمع الدولي بالتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزامها بالمواثيق والقرارات الدولية.
وأشار الجانبان إلى أهمية العمل على استئناف جهود السلام بما يكفل جميع الحقوق الفلسطينية المشروعة، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.
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