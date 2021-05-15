حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ في مناطق المملكة

بلادي – الرياض :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الأحد)، أن تكون هناك سماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 42 درجة مئوية في مكة المكرمة والدمام، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 17 درجة مئوية في أبها والقريات.