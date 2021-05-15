“سفارة المملكة في القاهرة” توضح للمواطنين متطلبات السفر إلى مصر

بلادي – الرياض :

أصدرت سفارة المملكة في القاهرة بياناً اليوم (السبت) أوضحت فيه الإجراءات المعتمدة من الجهات المعنية المصرية لاستقبال القادمين من المملكة.

كما أوضحت، أنه يجب دفع رسوم تأشيرة دخول بما يعادل 25 دولارًا عن كل شخص، وأن يكون لدى المواطن تحليل pcr من معامل معتمدة من قبل وزارة الصحة لا تتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر.

وأضافت أنه حتى الآن لا يعتمد الجواز الصحي لدى مطارات جمهورية مصر العربية وفي حال صدور أي متطلبات أخرى سيتم الإعلان عنها في حينه.

يذكر أن رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، يبدأ من الساعة 1:00 من صباح يوم الإثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م، وذلك لعدد من الفئات.