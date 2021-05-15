متحدث الصحة يوجه رسالة لـ “المحصنين” حول “الكمامة”

بلادي – الرياض :

دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم (السبت) جميع “المحصنين” إلى الاستمرار في لبس الكمامة وتطبيق التباعد وعدم التخلي عنها، حفاظاً على سلامة الجميع.

وقال العبد العالي إن اللقاح يساهم في تقليل نسبة الإصابة بشكل كبير، ولكن لا يمنع الإصابة خاصة وأن الجائحة لا تزال قائمة، مؤكداً أن الالتزام مهم حتى الوصول للمناعة المستهدفة.

وكانت السلطات الصحية في الولايات المتحدة أعلنت أن المواطنين الذين تم تطعيمهم لا يكونون في حاجة إلى وضع كمامات في الأماكن المغلقة، الأمر الذي ردت عليه منظمة الصحة العالمية وطالبت الجميع بالالتزام بالكمامة.