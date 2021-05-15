الراجحي| قسط 70 ألف بدون كفيل وبأقل راتب لموظفي القطاع العام والخاص

الراجحي قسط 70 ألف بدون كفيل وبأقل راتب أحد العروض التمويلية التي تكون موضع بحث من قبل الكثير من العملاء المتابعين لأحدث العروض التمويلية التي يوفرها مصرف الراجحي لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص ، ويعد مصرف الراجحي واحد من أهم وأكبر المصارف الإسلامية التي توفر منتجات تمويلية متميزة وتنافسية تلبي الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد من كافة الشرائح الاجتماعية والاقتصادية كما يعمل مصرف الراجحي علي تقديم العديد من الإمتيازات والتسهيلات للعملاء وخيارات للسداد عديدة وأقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل.

قسط 70 ألف بدون كفيل وبأقل راتب من مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي تمويل شخصي فورى وكاش بدون كفيل بأقل راتب وأقساط شهرية مجدولة وميسرة تصل حتي 120 شهر كما يوفر البنك التمويل بإجراءات سريعة وميسرة ومتطلبات بسيطة لاستكمال الطلب ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات تمويل مصرف الراجحي الفورى المتاح لموظفي القطاع العام والقطاع الخاص أيضاً في المملكة الأردنية الهاشمية.

تمويل شخصي تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة الشرعية لدي مصرف الراجحي في الأردن.

إجراءات سريعة وميسرة ومتطلبات بسيطة لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل مصرف الراجحي.

يمكن لموظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أيضاً الحصول على تمويل الراجحي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

خيارات للسداد عديدة وأقساط شهرية مجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل وتصل حتي 120 شهر.

يوفر مصرف الراجحي تأمين تكافلي مجاني يمكن للعميل الاستفادة به عند التقدم بطلب للحصول على التمويل.

يوفر الراجحي عرض قسط 70 ألف دينار بدون كفيل وبأقل راتب لكافة العملاء من كافة الشرائح الاجتماعية والاقتصادية.

يقدم مصرف الراجحي موافقة فورية وسريعة على طلب عرض قسط 70 ألف بدون كفيل وبأقل راتب.

كيفية التقديم على طلب تمويل الراجحي بدون كفيل