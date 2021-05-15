نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل اعانة البحث عن عمل 1442 وأهم شروط القبول عبر رابط موقع طاقات taqat.sa في المقال التالي
التسجيل في اعانة البحث عن عمل بالمملكة العربية السعودية 1442، من أكثر الموضوعات التي يتم البحث عنها في جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما وافق مجلس الوزراء السعودي بإشراف من خادم الحرمين الشريفين علي مشروع تنظيم إعانة البحث عن عمل بالمملكة، إلي العاطلين عن العمل وتقديم العديد من الخدمات المتنوعة لهم، لمساندتهم في الحصول على دعم مالي يساعدهم، حتي يحصلون على عمل ثابت يضمن لهم حياة كريمة مستقرة.
تسجيل اعانة البحث عن عمل بالمملكة 1442
يتم تقديم إعانة البحث عن العمل من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة، وذلك إلى العديد من الأفراد التي تتوافق معهم شروط الحصول على الإعانة، حيث يمكن الآن التسجيل في إعانة البحث عن عمل بالمملكة العربية السعودية، من خلال موقع طاقات علي الانترنت ودخول القائمة الرئيسية وأتباع الخطوات التالية.
- قم بالدخول علي موقع طاقات.
- قم باختيار باحث عن عمل.
- اضغط على مستخدم جديد.
- قم بتسجيل بيانات الهوية والمعلومات المطلوبة الخاصة بك.
- ثم اضغط علي كلمة التالي.
- يصل رمز التأكيد علي رقم الهاتف المحمول المذكور.
- ثم يتم الانتهاء من التسجيل.
شروط تسجيل اعانة البحث عن عمل 1442
تم وضع العديد من الشروط والأحكام الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على إعانة البحث عن عمل وهي كالآتي.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في السعودية بصورة دائمة.
- إلا يتعدي عمر المتقدم عن 40 عام ولا يقل عن 20 عام.
- أن لا يكون المتقدم يحصل على معاش تقاعدي.
- ألا يكون المتقدم يصرف له أي مبالغ مالية أو تعويض عن عدم العمل.
- ألا يكون عاملاً في قطاع خاص أو حكومي.
- أن لا يكون المتقدم في أي مرحلة من التعليم أو متدرب.
- أن لا يكون حاصلاً على معاش من الضمان الإجتماعي.
- أن لا يكون لديه أي نشاط تجاري.
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