نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق إعانة البحث عن عمل 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت حكومة المملكة السعودية في يوم الجمعة 14 مايو 2021 تم الموافقة على مشروع تنظيم إعانة البحث عن عمل، وذلك بغرض أن يتم مساعدة العاطلين في الحصول على فرص عمل، مما دفع الكثير من المواطنين للبحث عن شروط استحقاق إعانة البحث عن عمل 1442 لضمان الحصول على هذه الفرصة.

شروط استحقاق إعانة البحث عن عمل 1442

عبارة عن مشروع تنظيمي تم طرحه في المملكة العربية السعودية، ويتم هذا من خلال صرف مبلغ على العاطلين لمدة 15 شهر مع تسهيل توفير فرص عمل، مما دفع العديد من المواطنين للبحث عن رابط تنظيم إعانة الباحث عن عمل جديد..

المميز أنه يتم التقديم من خلال منصة إلكترونية كوسيلة للستهيل على المواطنين أن يتم التقديم بخطوات بسيطة ولا يوجد أي مشاكل خلال التقديم، ويتم هذا من خلال الدخول على منصة طاقات العمل ، وبالنسبة إلى الشروط التي يتم تحديدها للحصول على هذه الإعانة تتمثل فيما يلي:

أن يكون المتقدم ذا جنسية سعودية.

أن يكون مقيم في السعودية بالكامل.

كذلك يجب أن يكون ذا جدية وقدرة في البحث عن عمل.

يجب أن يكون العمر يتراوح بين 20-40.

لا يجب أن يكون موظف في القطاع الخاص أو القطاع العام.

لا يحصل على معاش تقاعدي أو تعويض عن عمل ولا يحصل على معاش ضمن الضمان.

كذلك لا يكون طالب أو يحصل على تدريب.

لا يمتلك ثروة تمنع الحصول على الدعم المالي.

لا يكون لديه نشاط تجاري.

كذلك لا يجب أن يكون قد حصل على دعم من إعانة العمل من قبل.

خطوات انشاء حساب في طاقات العمل إعانة العاطل عن العمل

يجب أن يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد وذلك بالخطوات الصحيحة وذلك من خلال منصة طاقات الإلكترونية، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على منصة طاقات الإلكترونية .

. الدخول من خلال إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

التسجيل كباحث للعمل.

يتم إضافة مختلف الحقول المطلوبة ومن ضمن هذه البيانات رقم الهوية.

بعدها يتم إضافة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الرقم السري واسم المستخدم وعنوان البريد الإلكتروني وغيرها من البيانات المطلوبة.

بعدها يتم إدخال رقم التحقق والذي يتمثل في رقم الجوال.

ثم يتم تأكيد البريد الإلكتروني باستخدام رابط التفعيل الذي سوف يتم إرساله.

بعدها سوف يتم التسجيل بنجاح حتى يكون متاح الدخول فيما بعد.

بناء على ذلك فإنه يجب أن تحرص على توافر شروط استحقاق إعانة البحث عن عمل 1441 لضمان الحصول على العائد المادي الذي يتم تقديمه لمدة 15 شهر والمساعدة في الحصول على فرص عمل.