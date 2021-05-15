نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل وشروط الحصول على أعانة برنامج حافز البحث عن عمل واهم التعديلات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حافز البحث عن عمل هو برنامج سعودي لدعم وإعانة الشباب والأشخاص الباحثين عن العمل وتحفيزهم وتعزيز فرص الحصول على وظيفة مناسبة، وكانت الخطوة الأولي في أمر تحفيز الشباب على العمل التي كان اتخذها أمر بها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عام 2011، برنامج حافز هو أحد برامج دعم الباحثين عن عمل ممن يواجهون صعوبة في الحصول على وظيفة من الجنسين للفئة العمرية من 20 إلى 60 سنة، حيث يقدم البرنامج للمستفيدين منظومة دعم متكاملة من خلال تدريب المستفيد وتأهليه، بالإضافة إلى مخصص مالي شهري يحصل عليه لمساعدته في بحثه الجاد عن الوظيفة.

ويرى الكثير من السعوديين في تسجيل حافز للحصول على مميزات صندوق تنمية الموارد البشرية بما يقدمه من مخصصات مالية وتوفير فرص عمل، وإدراج أسماء المسجلين على لائحة حافز للتعامل وفق سوق العمل الخاص بها في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل على تنمية القدرات الخاصة بهم من خلال عقد دورات تدريبية لهم تنمي مواهبهم وتجعلهم قادرين على الانسجام مع أسواق العمل في حالة حصولهم على فرصة عمل فيها.

أحد عناصر البرنامج هو صرف مخصص مالي قدره 2000 ريال بشكل شهري لمدة 12 شهرا لدعم وتحفيز الباحثين بجدية عن العمل المستحقين للمخصص المالي وفقاً لضوابط الاستحقاق الخاصة بحافز البحث عن عمل ، ولاستمرارية الحصول على هذا المخصص يتعين على الباحث استمراره ومواصلته في البحث بشكل جاد عن العمل. حيث أن الهدف الأساسي من هذا المخصص المالي هو مساعدة الباحث في الحصول على وظيفة مستدامة ومناسبة وليس الركون للمخصص كمصدر دخل ثابت.

ولا يقتصر حافز البحث عن عمل على المخصص المالي فقط، بل ويشمل أيضاً عناصر أخرى يأتي من ضمنها توفير برامج تدريب وتأهيل ومساعدة على الحصول على عمل للمستفيدين وذلك لدعم وزيادة فرصهم في الحصول على الوظيفة المناسبة التي تلبي تطلعاتهم.

وبرنامج حافز له نوعان من العناصر هما:

حافز البحث عن عمل

حافز صعوبة الحصول على عمل.

ويتكون برنامج حافز من دورتين كما ذكرنا الدورة الأولى يطلق عليها حافز للعاطلين وهذه الدورة مخصصة للعاطلين حيث يأخذوا راتب يبلغ ٢٠٠٠ ريال سعودي ومع هذا يتلقون الكثير من التدريبات التي تحسن من مهارات العمل الخاصة بهم إلكترونيًا، أما الدورة الثانية فهي حافز للباحثين عن عمل ويكون المقدر المالي بها ١٥٠٠ ريال سعودي تقدم شهريًا في الأربعة أشهر الأولى، والأربعة التي تليهم يقل ليصل إلى ١٢٥٠ ريال سعودي والأربعة الأخيرة من السنة ١٢٠٠ ريال سعودي.

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” في المملكة العربية السعودية أنه غداً سوف يتم إيداع أكثر من 398 مليون ريال، في الحسابات البنكية الخاصة لأكثر من 267 ألف مستفيد المسجلين في برنامج حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وهذه الإعانة تصرف عن شهر صفر الماضي من العام الجاري 1440هـ.

وفي نفس السياق صرح المسئولون في صندوق الموارد البشرية أنه خلال هذه الفترة التحق بسوق العمل عدد من مستفيدي برنامج حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل وبلغ عددهم 7101 مستفيد ومستفيدة منهم 4129 إناثاً و 2972 ذكوراً.

حيث يعتبر برنامج حافز البحث عن عمل من أهم برامج تأهيل الأيدي العاملة إلى سوق العمل في المملكة العربية السعودية، وهذا لمساهمته في تعزيز فرصهم في الحصول على الوظيفة المناسبة لهم، ويقدم البرنامج حافز البحث عن عمل منظومة متكاملة سواء من التدريب والتأهيل للمتقدم للبرنامج، هذا بالإضافة إلى مبلغ مالي شهري يحصل عليه لمساعدته في بحثه الجاد عن الوظيفة.

وصدرت موافقة الجهات العليا على التنظيم الجديد لـ”أعانة البحث عن عمل” بهدف تنظيم صرف الإعانة وتحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها,و العمل على دعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم في الحصول عليه,و تحفيز الباحثين عن عمل لدخول سوق العمل, تحديد حقوق الأطراف ذات العلاقة (الصندوق والباحثين عن عمل) ومسؤولياتهم والتزاماتهم. وتضمن التنظيم ضوابط وتعليمات متنوعة .

طريقة التسجيل في حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل

الدخول إلى البوابة الوطنية للعمل «طاقات» .

. الضغط على أيقونة « تسجيل جديد ».

». يتم إرسال إشعار إلى المتقدم باستقبال طلب التسجيل.

وفي حال الرفض يوضح «هدف» مسببات الرفض بحسب تنظيم البرنامج.

لا يلزم تقديم الرقم الدولي للحساب المصرفي (IBAN) عند التسجيل، بل يتم تقديمه لاحقا بعد التحقق من استحقاق المتقدم للمخصص المالي.