نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل وشروط الحصول على أعانة برنامج حافز البحث عن عمل واهم التعديلات الجديدة في المقال التالي
عمر شويل - جدة حافز البحث عن عمل هو برنامج سعودي لدعم وإعانة الشباب والأشخاص الباحثين عن العمل وتحفيزهم وتعزيز فرص الحصول على وظيفة مناسبة، وكانت الخطوة الأولي في أمر تحفيز الشباب على العمل التي كان اتخذها أمر بها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عام 2011، برنامج حافز هو أحد برامج دعم الباحثين عن عمل ممن يواجهون صعوبة في الحصول على وظيفة من الجنسين للفئة العمرية من 20 إلى 60 سنة، حيث يقدم البرنامج للمستفيدين منظومة دعم متكاملة من خلال تدريب المستفيد وتأهليه، بالإضافة إلى مخصص مالي شهري يحصل عليه لمساعدته في بحثه الجاد عن الوظيفة.
ويرى الكثير من السعوديين في تسجيل حافز للحصول على مميزات صندوق تنمية الموارد البشرية بما يقدمه من مخصصات مالية وتوفير فرص عمل، وإدراج أسماء المسجلين على لائحة حافز للتعامل وفق سوق العمل الخاص بها في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل على تنمية القدرات الخاصة بهم من خلال عقد دورات تدريبية لهم تنمي مواهبهم وتجعلهم قادرين على الانسجام مع أسواق العمل في حالة حصولهم على فرصة عمل فيها.
أحد عناصر البرنامج هو صرف مخصص مالي قدره 2000 ريال بشكل شهري لمدة 12 شهرا لدعم وتحفيز الباحثين بجدية عن العمل المستحقين للمخصص المالي وفقاً لضوابط الاستحقاق الخاصة بحافز البحث عن عمل ، ولاستمرارية الحصول على هذا المخصص يتعين على الباحث استمراره ومواصلته في البحث بشكل جاد عن العمل. حيث أن الهدف الأساسي من هذا المخصص المالي هو مساعدة الباحث في الحصول على وظيفة مستدامة ومناسبة وليس الركون للمخصص كمصدر دخل ثابت.
ولا يقتصر حافز البحث عن عمل على المخصص المالي فقط، بل ويشمل أيضاً عناصر أخرى يأتي من ضمنها توفير برامج تدريب وتأهيل ومساعدة على الحصول على عمل للمستفيدين وذلك لدعم وزيادة فرصهم في الحصول على الوظيفة المناسبة التي تلبي تطلعاتهم.
وبرنامج حافز له نوعان من العناصر هما:
- حافز البحث عن عمل
- حافز صعوبة الحصول على عمل.
ويتكون برنامج حافز من دورتين كما ذكرنا الدورة الأولى يطلق عليها حافز للعاطلين وهذه الدورة مخصصة للعاطلين حيث يأخذوا راتب يبلغ ٢٠٠٠ ريال سعودي ومع هذا يتلقون الكثير من التدريبات التي تحسن من مهارات العمل الخاصة بهم إلكترونيًا، أما الدورة الثانية فهي حافز للباحثين عن عمل ويكون المقدر المالي بها ١٥٠٠ ريال سعودي تقدم شهريًا في الأربعة أشهر الأولى، والأربعة التي تليهم يقل ليصل إلى ١٢٥٠ ريال سعودي والأربعة الأخيرة من السنة ١٢٠٠ ريال سعودي.
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” في المملكة العربية السعودية أنه غداً سوف يتم إيداع أكثر من 398 مليون ريال، في الحسابات البنكية الخاصة لأكثر من 267 ألف مستفيد المسجلين في برنامج حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وهذه الإعانة تصرف عن شهر صفر الماضي من العام الجاري 1440هـ.
وفي نفس السياق صرح المسئولون في صندوق الموارد البشرية أنه خلال هذه الفترة التحق بسوق العمل عدد من مستفيدي برنامج حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل وبلغ عددهم 7101 مستفيد ومستفيدة منهم 4129 إناثاً و 2972 ذكوراً.
حيث يعتبر برنامج حافز البحث عن عمل من أهم برامج تأهيل الأيدي العاملة إلى سوق العمل في المملكة العربية السعودية، وهذا لمساهمته في تعزيز فرصهم في الحصول على الوظيفة المناسبة لهم، ويقدم البرنامج حافز البحث عن عمل منظومة متكاملة سواء من التدريب والتأهيل للمتقدم للبرنامج، هذا بالإضافة إلى مبلغ مالي شهري يحصل عليه لمساعدته في بحثه الجاد عن الوظيفة.
وصدرت موافقة الجهات العليا على التنظيم الجديد لـ”أعانة البحث عن عمل” بهدف تنظيم صرف الإعانة وتحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها,و العمل على دعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم في الحصول عليه,و تحفيز الباحثين عن عمل لدخول سوق العمل, تحديد حقوق الأطراف ذات العلاقة (الصندوق والباحثين عن عمل) ومسؤولياتهم والتزاماتهم. وتضمن التنظيم ضوابط وتعليمات متنوعة .
طريقة التسجيل في حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل
- الدخول إلى البوابة الوطنية للعمل «طاقات».
- الضغط على أيقونة «تسجيل جديد».
- يتم إرسال إشعار إلى المتقدم باستقبال طلب التسجيل.
- وفي حال الرفض يوضح «هدف» مسببات الرفض بحسب تنظيم البرنامج.
- لا يلزم تقديم الرقم الدولي للحساب المصرفي (IBAN) عند التسجيل، بل يتم تقديمه لاحقا بعد التحقق من استحقاق المتقدم للمخصص المالي.
شروط برنامج حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل
1- أن يكون سعودي الجنسية أو من أبناء الأم السعودية من زوج غير سعودي.
2- أن يكون مقيماً في المملكة لمدة لا تقل عن 10 أشهر خلال الإثني عشر شهر السابقة لتقديم الطلب.
3- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة، ولا يزيد على 60 سنة.
4- ألا يكون موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.
5- أن يكون قادراً على العمل.
6- ألا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي.
7- ألا يكون مستحقاً لأي مخصص أو تعويض ضد البقاء دون العمل.
8- ألا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.
9- ألا يكون لديه نشاط تجاري (مثل امتلاك مؤسسة أو الحصول على ترخيص محل لممارسة أي نشاط تجاري
أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو وجود غير سعوديين على كفالة المتقدم باستثناء
الوالدين والزوج أو الزوجة والأبناء أو البنات).
10- ألا يكون له دخل ثابت يعادل المخصص المالي الذي يصرف له بموجب تنظيم حافز صعوبة الحصول على عمل
أو يزيد عليه، وذلك كمتوسط شهري خلال الإثني عشر شهراً السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بالطلب.
11- مضي المدد التالية قبل تقديم المتقدم لطلبه:
i- ستة أشهر على الأقل من تاريخ حصوله على شهادة اجتياز الدراسة فوق الجامعية أو الجامعية
أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة اجتياز التدريب.
ii- ستة أشهر على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان لا يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب.
iii- سنة كاملة على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب.
vi- ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية أو العمالية إذا سبق له أن عمل في القطاع العام أو القطاع الخاص.
12- أن يمضي المتقدم مدة متصلة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد على تسعين يوماً،
دون أن يخل بأي من الالتزامات المستمرة المنصوص عليها في تنظيم حافز صعوبة الحصول على عمل
وذلك خلال الفترة التي يمضيها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في دراسة طلبه.
13- ألا يكون مستفيداً من المخصص المالي لحافز البحث عن عمل أو مستحقاً له وقت تقدمه بالطلب.
14- أن يكون قد أكمل مدة صرف المخصص المالي لحافز البحث عن عمل، ما لم يكن قد أوقف عنه بسبب تجاوز سن الخامسة والثلاثين.
ويهدف البرامج إلى توفير قاعدة بيانات للجهات الراغبة في التوطين لسد حاجاتها من الموارد الوطنية، وإيجاد فرص وظيفية للباحثين الجادين عن عمل تتلاءم مع مؤهلاتهم وقدراتهم، ويتم ذلك من خلال برنامج «طاقات» الذي يقوم بربط قوائم الباحثين عن عمل في برنامجي حافز «إعانة الباحثين عن عمل، وصعوبة الحصول على عمل» مع منشآت القطاع الخاص الراغبة في التوطين.
مميزات التسجيل في حافز
- يتلقى المسجل في حافز عروض وظيفية تلقائية، ترسل له عبر الملف الشخصي.
- حصول المشترك في حافز على دورات تدريبية تدعمه للتأهيل لسوق العمل.
- حصول المسجلين في حافز على مبلغ مالي قدره 2000 ريال سعودي شهرياً، وذلك لمدة 12 شهر متواصلة.
- يستطيع مشترك برنامج حافز أن يوقف العام المدعوم براتب شهري وإعادة استئنافه لاحقاً.
ويعتبر برنامج حافز البحث عن عمل هو أحد برامج دعم الباحثين عن عمل ممن يواجهون صعوبة في الحصول على وظيفة من الجنسين للفئة العمرية من 20 إلى 60 سنة، حيث يقدم البرنامج للمستفيدين منظومة دعم متكاملة من خلال تدريب المستفيد وتأهليه، بالإضافة إلى مخصص مالي شهري يحصل عليه لمساعدته في بحثه الجاد عن الوظيفة.
القيمة المادية الخاصة بحافز صعوبة الحصول على عمل
أما عن القيمة المالية التي يقدمها برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل فيصل مجموع ما يحصل عليه المستفيد من مخصص “”حافز صعوبة البحث عن عمل”” إلى 15 ألف ريال ويأتي هذا منذ تاريخ موافقة الصندوق على طلب المتقدم وخلال فترة الاستحقاق الكاملة التي تصل إلى 12 شهراً. وتقسم هذه الأشهر حسب الترتيب التالي:
• 1,500 ريال شهرياً في الأشهر الأربعة الهجرية الأولى.
• 1,250 ريال شهرياً في الأشهر الأربعة الهجرية الثانية.
• 1,000 ريال شهرياً في الأشهر الأربعة الهجرية الثالثة والأخيرة.
تعديلات هامه في حافز البحث عن عمل
ونص التعديل على، «أن إعانة البحث عن عمل مستحقة كل شهر ميلادي، فإذا صدرت الموافقة على طلب المتقدم بشأنها، يُعتبر تاريخ الموافقة على طلب المتقدم، نافذًا وساري المفعول؛ اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر، الذي صدرت فيه الموافقة على طلبه».
ووفق اللائحة المعدلة، يتم إيقاف الإعانة إذا بلغ سن المستفيد 35 سنة، حتى ولو لم يكن صرف الإعانة لمدة 12 شهرًا، كما تتوقف الإعانة للمستفيد إذا رفض عرضين وظيفيين مناسبين للعمل خلال مدة صرف الإعانة له، فيما يجوز للصندوق أو مفوض منه، أن يقدم للمستفيد عروض عمل لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة.
وحسب تعديلات اللائحة «يوقف صرف الإعانة في حال عدم حضور (المتقدم) لدى أي من مفوض الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف، أو عدم التحاق المتقدم بأي دورة تعليمية طلب منه الصندوق أو مفوض منه إتمامها للنجاح؛ بما في ذلك التدريب على رأس العمل والتدريب عن بُعد.
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