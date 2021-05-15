نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي برقم الهوية رابط معرفة مدفوعات الخدمات من وزارة الداخليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي برقم الهوية اصبح من الأمور التي تتم بمنتهى السهولة، حيث من خلال موقع ابشر وزارة الداخلية يمكن استعلام عن رصيد المدفوعات وانت في منزلك دون الذهاب إلى الجهات المعنية، وتحاول المملكة العربية السعودية توفير الجهد والوقت على جميع المواطنين والمقيمين من خلال توفير خدمات إلكترونية هامه، ويعتبر ابشر احد اهم المواقع الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات لكل الأشخاص داخل الأراضي السعودية، ومن هذه الخدمات صلاحية الاقامه، الاستعلام عن المخالفات المرورية، وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخري التي تقدم بطريقه سهلة ودون الخروج من المنزل، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كل تفاصيل الاستعلام عن رصيد المدفوعات والخطوات التي تتم من اجل معرفة رصيد المدفوعات.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات ، المتبقي برقم الهوية الوطنية لذالك يستطيع المقيم أو الوافد في المملكة العربية السعودية اجراء استعلام عن مدفوعات برقم الإقامة وبالتطورات الإلكترونية التي تقوم بها المملكة هذه الأيام في كل الوزارات والمصالح الحكومية للتسهيل على المواطنين والمقيمين اصبح الأمر سهل في الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الهوية كباقي الخدمات الحكومية الأخري والتي ممكن اجراء أي استعلام وانت في منزلك ويمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونيا وأيضا تستطيع اجراء خدمة استعلام عن وافد هارب من منزلك بسبب التطور التكنولوجي الموجود بالمملكة واليكم كيفية استعلام عن مدفوعات برقم الهوية من خلال الأنترنت .

رصيد المدفوعات

رصيد المدفوعات هو المبلغ المالي التي قد تم دفعه إلى وزارة الداخلية السعودية كسداد رسوم معينه من خلال نظام ابشر أو الخدمات الإلكترونية ولهذا فان الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي يقوم بتوضيح لك قائمه بكل الرسوم التي تم دفعها لمعرفة خدمه ما ويظهر بجانب رصيد مدفوعات مختلفه والتي تم دفعها قبل اجرائها والرسوم المدفوعة تختلف بحسب الخدمة المطلوبة حيث ان هناك رسوم تجديد الإقامة ودفع رسوم الإقامة وفى الحساب الخاص بالمكفولين مثلا ان كنت تمتلك 500 ريال في رصيد المدفوعات وتم دفع 120 ريال لتجديد رخصة قياده فالرصيد المدفوع المتبقي يكون – (120 + 200) = 180 ريال .

الاستعلام عن رصيد المدفوعات

بمنتهى السهولة تستطيع الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الهوية من خلال الدخول على رابط استعلام عن مدفوعات وهو يتبع وزارة الداخلية السعودية ويجب الدخول برقم الهوية وكتابة الرمز المرئي حتى تستطيع اجراء خدمة الاستعلام عن المدفوعات ومعرفة الرصيد المتبقي .

طريقة الاستعلام عن رصيد المدفوعات

كتابة رقم الهوية.

كتابة الرمز المرئي

الضغط على عرض .

بعد خطوات الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي سوف تظهر لك نتيجة الاستعلام ومعرفة الرصيد المتبقي وعند استفسار عن اى سؤال اترك رسالتك وسوف نرد عليها .

بيان الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الهوية

بعد اجراء استعلام عن وجود رصيد المدفوعات سوف يظهر لك القائمة التالية التوضيحية وهى بها هذه البيانات .

البيان مبالغ المدفوعات رصيد المكفولين الرصيد رصيد المركبات الرصيد رصيد رخص القيادة الرصيد رصيد الجوازات الرصيد رصيد الاستقدام الرصيد إجمالي الرصيد المتبقي الرصيد

هذا البيان التوضيحي مثل بيان استعلام عن المدفوعات ومعرفة الرصيد المتبقي ويتم عن طريق موقع وزارة الداخلية السعودية الإلكتروني .

رابط الاستعلام عن رصيد مدفوعات متبقي الخدمات

عند الدخول على الصفحة يتطلب منك كتابة رقم الإقامة والرمز المرئي والنقر على كلمة عرض بعدها سيظهر لك كافة التفاصيل عن الرصيد الخاص بالمركبات ورصيد رخصة القيادة والرخصة الشخصية وكل الخدمات ومن خلال خدمة الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي يمكن الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية دون الذهاب على مكاتب الوزارة بطريقه بسيطه .

يستطيع المواطن السعودي أو المقيم بالمملكة العربية السعودية إنهاء جميع تعاملاته التي منها استعلام عن رصيد المدفوعات أو استعلام رصيد المدفوعات الحكومية من الجوازات من غير الذهاب إلى مكاتب الوزارة وذالك يوفر الجهد والوقت وأيضا تخفيف الضغط على موظفين الوزارة وإنهاء كل التعاملات بطريقه سريعه .

الخطوات المتبعة للاستعلام عن رصيد المدفوعات

قم بدخول علي موقع وزارة الداخلية.

ثم أضغط علي الاستعلامات الإلكترونية في الشريط الرئيسي.

ثم بعد ذلك قم بالضغط علي الاستعلام العام عن رصيد المدفوعات المتبقي.

سوف يظهر لك خانات التسجيل قم بوضع رقم الهوية والرمز الذي يظهر أمامك.

بعد إدخالك لهذه البيانات، قم بالضغط علي كلمة عرض والتي تظهر لك باللون الأخضر.

سوف تظهر لك نافذة تحتوي علي جميع بياناتك التي تفصل لك الرصيد الذي يجب أن تقوم بدفعه، والخدمات المتبقية.

خدمة استعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي

تم عرض قائمه رسوم الخدمات من خلال نظام ابشر الجوازات السعودية والتي يمكن الاطلاع عليها عن طريق الرابط الرسمي وتلخيص رصيد المدفوعات في رصيد المكفولين المتبقي من مدفوعات المستفاد منها المكفولين من المقيمين بالمملكة لخدمات تجديد وإصدار الإقامة أو هوية مقيم وأيضا خدمات التأشيرات وكل ذالك يتم عن طريق استعلام عن رصيد المدفوعات برقم الهوية .

طريقة اخرى للاستعلام عن رصيد المدفوعات

الدخول على موقع وزارة الداخلية السعودية من خلال رابط الاستعلام عن المدفوعات .

ستظهر أمامك نافذه في اعلي الصفحة تحت اسم ديوان الوزارة وبها الكثير من الخيارات ومن بينها الاستعلام عن رصيد المدفوعات

انقر على كلمه المدفوعات

بعد ذال قم باختيار نافذة رصيد المدفوعات .

وزارة الداخلية السعودية أتاحت استرداد رصيد المدفوعات المتبقي عقب انتهاء تواجدك بالأراضي السعودية من خلال الذهاب إلى اقرب ماكينة صرف إلى تابع للحكومة السعودية وتقوم وزارة الداخلية عن طريق موقعها ابشر تقديم العديد من الخدمات مثل الاستعلام عن صلاحية اقامه وافد وغيرها من الخدمات الأخري .

خطوات التسجيل في موقع ابشر وزارة الداخلية

يجب أولا على تسجيل الدخول على بوابة ابشر الجوازات.

ادخل على قائمة الخدمات الإلكترونية.

قم بكتابة رقم الإقامة والرمز المرئي.

انقر على كلمة عرض.

سوف تظهر لك كل المعلومات الخاصة بالإقامة مثل موعد انتهائها وتاريخ الإقامة.

موقع ابشر الإلكتروني

يعتبر موقع ابشر وزارة الداخلية السعودية، احد اهم المواقع الإلكترونية في المملكة العربية السعودية حيث يقوم بتقديم العديد من الخدمات الهامة لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة، ومن اهم هذه الخدمات الاستعلام عن صلاحية الإقامة، واستعلام عن هوية مقيم، وغيرها من الخدمات الأخري الهامة التي تقدم بشكل إلكتروني دون الذهاب إلى الجهات المعنية.