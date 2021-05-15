نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين السعوديين محدودي الدخل عن خطوات الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك للاستفادة من المساعدات المالية الذي تقدمها المقطوعة وذلك من خلال رقم الهوية الوطنية عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث أنها هي الوزارة المختصة بمساعدة المواطنين من أجل العيش بحياة كريمة في ظل الأوضاع الحالية للمملكة العربية السعودية.

كيفية الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي

يمكنكم بكل سهولة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي من خلال رقم الهوية، السجل المدني من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية من الرابط التالي رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة .

. النقر على زر الخدمات الإلكترونية.

كتابة كل من رقم الضمان والسجل المدني الكود التأكيدي في الخانة المخصصة لذلك.

تظهر لك كافة التفاصيل حول حالة الطلب.

خطوات الاستعلام من خلال رقم الهوية كالتالي:

الدخول على رابط موقع الوزارة المذكور أعلاه.

اختر المساعدة المقطوعة من ضمن الخدمات الاستعلامية المتاحة أمامك.

كتابة كل من رقم الهوية و رمز التحقق.

النقر على زر عرض لتظهر لك كل المعلومات المتعلقة بحالة الطلب.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل حصول المواطن على المساعدة المقطوعة وهي:

لا يزيد عمر المواطن المتقدم عن 35 عام.

عدم امتلاك أي سجل تجاري أو أرضي.

لا يتعدى راتب المستفيد عن 3000 ريال في حالة المواطن العادي.

ينتمي المواطنون لأسر محدودة الدخل.

لابد من حصول المتقدم على الجنسية السعودية.

والجدير بالذكر أن الوزارة تسعى جاهدة بشتى الطرق لتوفير العديد من الخدمات والضمانات للمواطنين من أجل مساعدتهم لتحمل الظروف المعيشية ورفع مستوى الأسر محدودة الدخل حيث تم تأسيس وتطويره من أجل سد احتياجات الشعوب الفقراء والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية.