نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي يعود الموظفون في السعودية للعمل بعد العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، موعد عودة الموظفين الحكوميين إلي العمل بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وهي المنوط لها تحديد مواعيد الإجازات للموظفين ومدة هذه الإجازة وتشرف أيضا علي عملية التنظيم للعودة إلي مكاتب والمؤسسات في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، حيث ينتظر المراجعين عودة العمل إلي القطاعات المختلفة حتي يتمكنوا من إتمام المعاملات المختلفة.

وفي السطور التالية نتعرف علي موعد دوام الموظفين العاملين في القطاع الحكومي بعد العيد وبداية الدوام بعد عيد الفطر للقطاع الحكومي والقطاع الخاص وموعد دوام البنوك بعد عيد الفطر وكذلك إجازة الموظفين في المملكة العربية السعودية والخدمة المدنية وغيرها من المعلومات المتعلقة.

بداية الدوام بعد عيد الفطر 1442 قطاع حكومي

تختلف مدة الإجازة التي يحصل عليها الموظف في القطاع الحكومي عن القطاعات الآخري في المملكة العربية السعودية، من قطاع خاص وقطاع غير ربحي وبنوك، ومن المقرر أن يعود موظفي والعاملين في القطاع العام في المملكة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك وبالتحديد يوم الثلاثاء المقبل السادس من شهر شوال الموافق 18 من شهر مايو لعام 2021، وذلك وفقا لما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث حددت موعد عودة العاملين في القطاع العام مع نهاية دوم يوم الاثنين الخامس من شهر شوال الموافق السابع عشر من شهر مايو 2021.

بداية دوام موظفي القطاع الخاص بعد عيد الفطر

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في المملكة العربية السعودية، مواعيد عودة العاملين في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي للعمل بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث من المقرر أن تنتهي بنهاية يوم السبت الثالث من شهر شوال الموافق 15 من مايو 2021، علي أن يبدأ العمل لموظفي قطاعات الخاص وغير ربحي بدءا من يوم الأحد الرابع من شهر شوال الموافق السادس عشر من شهر مايو 2021.

وتحدد الفقرة الثانية من المادة الرابعة والعشرية من لائحة نظام العمل الساري في المملكة الإجازات للقطاع الخاص وغير الربحي، حيث نصت الفقرة علي تداخل أيام الإجازات علي أن الراحة الأسبوعية يتم تعويض فيها العامل عنها بما يعادلها قبل الإجازات أو بعدها وتمدت الإجازات السنوية بقدر أيام هذه الإجازات، وبالنسبة للإجازة المرضية يستحق العامل علي أجر كامل عن أيام هذه الإجازات دون النظر إلي الأجر المستحق عن أيام التي تغيب فيها العامل أثناء المرض، وفي اليوم الوطني تحسب مثل أيام العيدين الفطر والأضحي ولا يعوض العامل عن هذه الأيام والإجازات.

دوام البنوك بعد العيد

يحدد البنك المركزي السعودي، عدد أيام الإجازات لجميع البنوك في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تستمر إجازة البنوك في المملكة حتي نهاية يوم الأحد الرابع من شهر شوال الموافق السادس عشر من شهر مايو الجاري، علي أن تكون العودة إلي العمل لجميع الموظفين يوم الأثنين الخامس من شهر شوال الموافق السابع عشر من شهر مايو حسب ما جاء في قرار البنك المركزي السعودي.

إجازة الموظفين في المملكة العربية السعودية عيد الفطر 1442

أوضحت وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، جميع المواعيد الخاصة بإجازة عيد الفطر المبارك لجميع العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص والبنوك والقطاع غير الربحي ومواعيد العودة إلي العمل والتي جاءت علي النحو التالي:

القطاع يوم بداية الإجازة تاريخ بداية الإجازة يوم نهاية الإجازة تاريخ نهاية الإجازة يوم بداية الدوام تاريخ بداية الدوام القطاع الخاص الأربعاء 12 مايو السبت 15 مايو 2021 الأحد 16 مايو 2021 القطاع العام الجمعة 7 مايو 2021 الإثنين 17 مايو الثلاثاء 18 مايو 2021 البنوك الثلاثاء 11 مايو 2021 الأحد 16 مايو الإثنين 17 مايو 2021 القطاع غير الربحي الأربعاء 12 مايو السبت 15 مايو الأحد 16 مايو

إجازة عيد الفطر 1442 الخدمة المدنية

حددت المادة الرابعة من لائحة الإجازات الخاصة بالخدمة المدنية، مواعيد إجازة عيد الفطر، حيث بدأت الإجازة بدءا من يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك علي أن تنتهي يوم الخامس من شهر شوال علي أن تكون العودة يوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر شوال الجاري الموافق الثامن عشر من شهر مايو.