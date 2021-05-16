نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام على التأمينات الاجتماعية برقم السجل المدني أو رقم الهوية في المقال التالي
الاستعلام على التأمينات الاجتماعية برقم السجل المدني أو رقم الهوية تعتبر الخدمات الاجتماعية من اهم الخدمات التي تقدمها المملكة لمواطنيها من خلال الخدمات الإلكترونية، وتقدم التأمينات والمعاشات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها خدمات كثيره للمواطنين المستفادين من هذه الخدمة، حيث تتيح لهم معرفة الاستحقاقات المالية للموظف توفيرا لعناء الموظف بالذهاب إلى المقر والدخول في أي وقت، خطوات بسيطة تستخدمها على الموقع الإلكتروني وتحصل على المعلومات التي تريدها، ويعد نظام التأمينات الاجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي تقدمها الدولة لمواطنيها، ويقوم نظام التأمينات والمعاشات على رعاية العاملين في القطاع الخاص وكذلك العاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي، فيوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة، وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية، والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة، ومن خلال موقعنا هذا ومن خلال التقرير سنتعرف على معلومات من التأمينات والمعاشات.
الاستعلام على التأمينات الاجتماعية برقم السجل المدني أو رقم الهوية
عندما تريد الاستعلام على التأمينات الاجتماعية بالمملكة برقم السجل المدني ما عليك إلا أن تتبع هذه الخطوات:
- أولا الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية الإلكتروني.
- ستظهر لك صفحة بها جميع الخدمات التي يقدمها الموقع.
- قم بتحديد الخدمة التي تريدها من الموقع وما عليك إلا النقر عليها.
- بعد ذلك تأكيد اشتراكك بالخدمة ووضع البيانات المطلوبة من تسجيل رقم السجل المدني ورقم الهوية.
- سيرسل لك رقم تحقق ما عليك إلا تسجيله وبعدها النقر على عرض.
- ستظهر لك صفحة بها كل البيانات المطلوبة وكافة الأمور الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
استعلام برقم الهوية في التأمينات الاجتماعية عن راتب الموظف
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتأمينات.
- اختيار خدمة معرفة الراتب للموظف الخاص بالتأمينات.
- ويجب أولا أن تذكر التحقق إلكتروني والتسجيل عن طريق رقم الهوية.
- عليك الآن تحديد الوظيفة ومدة الاشتراك.
- ثم تحديد جهة العمل والراتب الشهرى الذي تحصل عليه.
- ستظهر صفحة فيها كل البيانات المراد معرفتها جميعا.
استعلام برقم الهوية في التأمينات الاجتماعية عن مدة الاشتراك
- الدخول أولا إلى الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية.
- قم بتحديد الخدمات الإلكترونية.
- ثم قم باختيار مدة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية.
- ثم ضع البيانات المطلوبة ورقم الهوية الوطنية.
- ثم الضغط على استعلام ستظهر لك صفحة بها مدة التأمينات الاجتماعية والرقم التأميني الخاص بك.
التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية برقم السجل المدني والهوية والإقامة
- قم بالدخول على موقع التأمينات الاجتماعية الإلكتروني.
- اختر التحقق السريع، ثم اختار الحالة الوظيفية.
- ستظهر صفحة قم بوضع رقم السجل المدني أو الهوية والإقامة.
- سيرسل رمز التحقق قم بوضعه والنقر على تحقق.
- ستظهر نتيجة التحقق بع النقر على تحقق.
- ستظهر صفحة بها معلومات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستعلام على التأمينات الاجتماعية برقم السجل المدني أو رقم الهوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.