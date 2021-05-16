الاستعلام على التأمينات الاجتماعية برقم السجل المدني أو رقم الهوية تعتبر الخدمات الاجتماعية من اهم الخدمات التي تقدمها المملكة لمواطنيها من خلال الخدمات الإلكترونية، وتقدم التأمينات والمعاشات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها خدمات كثيره للمواطنين المستفادين من هذه الخدمة، حيث تتيح لهم معرفة الاستحقاقات المالية للموظف توفيرا لعناء الموظف بالذهاب إلى المقر والدخول في أي وقت، خطوات بسيطة تستخدمها على الموقع الإلكتروني وتحصل على المعلومات التي تريدها، ويعد نظام التأمينات الاجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي تقدمها الدولة لمواطنيها، ويقوم نظام التأمينات والمعاشات على رعاية العاملين في القطاع الخاص وكذلك العاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي، فيوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة، وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية، والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة، ومن خلال موقعنا هذا ومن خلال التقرير سنتعرف على معلومات من التأمينات والمعاشات.



الاستعلام على التأمينات الاجتماعية برقم السجل المدني أو رقم الهوية

عندما تريد الاستعلام على التأمينات الاجتماعية بالمملكة برقم السجل المدني ما عليك إلا أن تتبع هذه الخطوات:

أولا الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية الإلكتروني. ستظهر لك صفحة بها جميع الخدمات التي يقدمها الموقع. قم بتحديد الخدمة التي تريدها من الموقع وما عليك إلا النقر عليها. بعد ذلك تأكيد اشتراكك بالخدمة ووضع البيانات المطلوبة من تسجيل رقم السجل المدني ورقم الهوية. سيرسل لك رقم تحقق ما عليك إلا تسجيله وبعدها النقر على عرض. ستظهر لك صفحة بها كل البيانات المطلوبة وكافة الأمور الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.

استعلام برقم الهوية في التأمينات الاجتماعية عن راتب الموظف

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتأمينات. اختيار خدمة معرفة الراتب للموظف الخاص بالتأمينات. ويجب أولا أن تذكر التحقق إلكتروني والتسجيل عن طريق رقم الهوية. عليك الآن تحديد الوظيفة ومدة الاشتراك. ثم تحديد جهة العمل والراتب الشهرى الذي تحصل عليه. ستظهر صفحة فيها كل البيانات المراد معرفتها جميعا.

استعلام برقم الهوية في التأمينات الاجتماعية عن مدة الاشتراك

الدخول أولا إلى الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية. قم بتحديد الخدمات الإلكترونية. ثم قم باختيار مدة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية. ثم ضع البيانات المطلوبة ورقم الهوية الوطنية. ثم الضغط على استعلام ستظهر لك صفحة بها مدة التأمينات الاجتماعية والرقم التأميني الخاص بك.

التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية برقم السجل المدني والهوية والإقامة