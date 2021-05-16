خطوات أصدار وكالة إلكترونية ناجز 1442 وطريقة التسجيل في ناجز وخدمة تسجيل وكالة

خطوات أصدار وكالة إلكترونية ناجز تصدر للمقيم أو المواطن بالمملكة العربية السعودية من خلال وزارة العدل التي أتيحت لهم الكثير من الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية ومنها أصدار وكالة إلكترونية عبر بوابة ناجز دون بذل جهد أو وقت في الذهاب إلى المكاتب، وتعد بوبه ناجز هي منصة الخدمات العدلية الإلكترونية والتي يتم من خلالها تقديم كافة خدمات وزارة العدل الإلكترونية من خلال بوابة موحدة،وتقد ناجز لمواطنين ومقيمين وقطاعات أعمال وتسهيلات للمستخدمين للوصول والتعامل مع الخدمات العدلية الإلكترونية بشكل بسيط وسريع، وتتوسع المملكة العربية السعودية في تقديم الخدمات الإلكترونية، منذ فترة من خلال منصات عبر شبكة الإنترنت منها ناجز التابعة لوزارة العدل،لإنجاز جميع الخدمات المتعلقة بالقضايا والمحاكم دون الحاجة لزيارة المقر كما يمكن الاستعلام عن الوكالة الإلكترونية ناجز وطريقة الإلغاء وطباعة الوكالة الالكتروانية.

خطوات أصدار وكالة إلكترونية ناجز 1442

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالنفاذ الوطني. الضغط على كلمة الوكالات والإقرارات. الضغط مباشرة على أصدار وكالة الكترونيا. تحديد نص الوكالة وتاريخ الانتهاء. الضغط على أضافه وكيل. اختيار النوع الخاص بالوكالة. الضغط على تسجيل الطلب.

طريقة التسجيل في ناجز

الدخول على موقع وزارة العدل الرسمي. الضغط على بوابة ناجز. يتم تسجيل دخول جديد. ملي الخانات الموجودة من رقم الهوية والاسم. يجب أن تكون البيانات هي نفس البيانات المسجلة على بوابة أبشر. يتم وضع كلمة سر جديدة ويتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

خطوات حجز موعد عبر ناجز

الدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية. الضغط على حجز المواعيد إلكترونيًّا. اختيار الخدمة التي نريدها. كتابة البيانات المطلوبة. اختيار نوع الخدمة. الضغط على إرسال. الانتظار حتى تصل تذكرة إلكترونية والاحتفاظ بالباركود. التوجه إلى المرفق العدلي بالتذكرة.

خدمة تسجيل وكالة

يتم ملي نموذج الوكالة والذي يحتوي على بيانات الموكل والوكيل والوكالة ويتم تسجيل النموذج عبر البوابة إلكترونية لتسريع اجراءات أصدار الوكالة وللحصول على الخدمة من خلال الأتي:

الدخول على موقع وزارة العدل الرسمي. الضغط على بوابة ناجز. يتم تسجيل دخول جديد. نوع الوكالة ثم اضغط على التالي. الضغط على إضافة موكل لإدخال بيانات الموكل الشخصية. اختار نوع الهوية ثم قم بإدخال رقمها وتاريخ الميلاد ثم اضغط على بحث. ظهور بيانات الموكل بناء على رقم الهوية الذي تم إدخاله. يتم إضافة رقم الجوال وصفة الوكيل وتأكد من صحته الضغط على حفظ. الضغط على أضافه وكيل ثم في الصفحة التالية قم بإدخال بياناته وهي نوع الهوية ورقم الهوية وتاريخ الميلاد الضغط على بحث. ظهور بيانات الوكيل بناء على رقم الهوية الذي تم إدخاله. ولإضافة وكيل آخر يتم الضغط على إضافة وكيل وإذا كنت ترغب في توكيل أكثر من وكيل اضغط على مجتمعين. اختيار نصوص الوكالة التي ترغب في إدراجها وإدخال تاريخ انتهاء الوكالة. سيظهر نص الوكالة يتم الضغط على تقديم الطلب. التوجه إلى أقرب كاتب عدل مع رقم الطلب للتحقق من الهوية وإصدار الوكالة رسميا.

والجدير بالذكر

أعلنت وزارة العدل تمديد صلاحية الوكالة الإلكترونية الصادرة عبر بوابة «ناجز» التي كانت مدتها 3 أشهر لتصبح سارية الصلاحية لمدة عام وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز التعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات عن بُعد، وتيسير الوقت والجهد على المستفيدين وقد أوضحت الوزارة أن التمديد يشمل جميع أنواع الوكالات مرتفعة ومنخفضة المخاطر مبينة أنه يمكن إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال بوابة ناجز.