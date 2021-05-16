عروض Extra لليوم خصومات على الجوالات والأجهزة الإلكترونية

عروض Extra لليوم توفر للعملاء الكثير من الخصومات على كافة الأجهزة الإلكترونية الحديثة، من بينها عروض extra لليوم لابتوب بالإضافة إلى عروض جوالات اكسترا الذكية وغيرها من الإلكترونية، وهناك أنظمة التقسيط المختلفة التي تقدمها شركة اكسترا للتسهيل على العملاء في السعودية ولكن لا بد من معرفة ما هي شروط تقسيط الجوالات من اكسترا بالاشتراك مع تسهيل للتمويل.

عروض Extra لليوم

هناك عروض متميزة من شركة اكسترا لليوم، ومن بين تلك العروض:

عرض وخصم على شاشة تي سي ال بمقاس 75 بوصة من التليفزيونات الذكية فائقة الوضوح وضمان لمدة عامين فقط بسعر 9995 ريال سعودي، بعد خصم يصل إلى 42% ويمكن الحصول عليه بنظام التقسيط من تسهيل للتمويل وسداد قسط شهري يصل إلى 478 ريال سعودي لمدة 36 شهر.

أو الحصول على جهاز ال جي تليفزيون بمقاس 75 بوصة، فائق الوضوح وضمان عامين فقط بسعر 13999 ريال سعودي، وحينما ترغب في التقسيط فيمكن سداد قسط شهري لمدة 36 شهر يصل على 669 ريال سعودي.

واحصل في إطار عروض اكسترا لليوم على جهاز سوني هاي فاي عالي القدرة، بضمان عام واحد فقط بسهر 1249 ريال سعودي، وحين الحصول عليه بالتقسيط ستقوم بسداد قسط شهري يصل إلى 60 ريال سعودي.

جهاز إل جي موقد كهربائي، بضمان عامين، وباللون الأسود يمكن الحصول عليه بسعر 4499 ريال سعودي، وإمكانية التقسيط وسداد 215 ريال سعودي، بادر بالحصول عليه والاستفادة من هدية قيمة تصل إلى 250 ريال سعودي.

عروض جوالات اكسترا

وهناك فئات مختلفة ومتنوعة من الجوالات التي تدخل في إطار عروض اكسترا، فيمكن الحصول على:

جوال آبل آيفون 12 برو ماكس جيل خامس بسعر 4799 ريال سعودي.

احصل على آبل آيفون 12 ميني بسعر 3099 ريال سعودي.

متوفر أيضًا أجهزة سامسونج، من بينها سامسونج نوت 20 ألترا الجيل الخامس، ومساحة تخزين تصل إلى 512 ريال سعودي، باللون البرونزي، بسعر يصل إلى 4099 ريال سعودي، وهناك جوال سامسونج جالكسي إس 20 إف أي الجيل الخامس، باللون الأزرق بسعر 2150 ريال سعودي.

ومتوفر أجهزة كثيرة من هواوي بمختلف فئاتها، من بينها جوال هواوي نوفا 7 الجيل الخامس بسعر 1599 ريال سعودي، وأيضًا هواوي واي 7 بي باللون الأزرق، بسعر يصل إلى 649 ريال سعودي.