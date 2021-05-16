نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل hrdf.org.sa وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة بالبحث عن رابط وطريقة اللتسجيل للحصول على إعانة البحث عن عمل داخل المملكة، حيث قام برنامج حافز بالاعلان عن إمكانية تسجيل المواطنين في منحة البحث عن عمل للمواطنين الذين ليس لديهم عمل أو من يجدون صعوبة في الحصول على عمل يوفر لهم حياة كريمة خلال هذه الآونة.

وبحسب ماتم الإعلان عنه فإن أعمار الذين لديهم الفرصة في الحصول على إعانة البحث عن عمل هو مابين 20 إلى 40 عاماً، حيث أن الحصول على منحة البحث عن عمل متاحة لكلا الجنسين.

برنامج إعانة البحث عن عمل

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على مشروع تنظيم إعانة البحث عن عمل حيث سيتم صرف مبلغ الإعانة لمدة 15 شهراً، وسيتم بدء تنفيذ البرنامج وصرف المخصصات المالية للمستفيدين خلال 90 يوماً من صدور القرار، والذي كان قد تم صدوره في يوم الرابع عشر من شهر مايو من العام الجاري 2021.

ويقوم الراغبون في الحصول على منحة إعانة البحث عن عمل بالتقديم إلى برنامج تدريب المستفيدين والتأهيل، كما أنه يتم الحصول من خلال البرنامج على دعم مالي مخصص بشكل شهري، ويساعده في الحصول على وظيفة توفر له حياة كريمة.

موقع حافز البحث عن عمل

ويمكنكم الإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة ببرنامج حافز البحث عن عمل من خلال زيارة موقع هدف التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وعنوانه هو: hrdf.org.sa وسيتم من خلال الموقع الإجابة على كافة تساؤلاتكم والاستفسارات المتعلقة ببرنامج حافز البحث عن عمل والمقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أهداف برنامج إعانة البحث عن عمل

ويقوم صندوق تنمية الموارد البشرية والذي يعرف باسم هدف بتنظيم إعانة البحث عن عمل، والذي قد وافق عليه مجلس الوزراء السعودي، حيث يهدف البرنامج إلى مساعدة ودعم الجادين في البحث عن عمل، بالإضافة إلى تأهيلهم وتدريبهم من أجل التأهيل إلى سوق العمل.

ويساعد برنامج تنظيم إعانة البحث عن عمل المستفيدين في حصول على وظيفة، كما أنه يساعدهم على الجاهزية من أجل الدخول إلى سوق العمل، كما أنه يقوم بتحديث بيانات المستفيدين بشكل سري، ودون الحاجة إلى أشخاص نظاميين لمعرفة بياناتهم.

ويوفر برنامج تنظيم إعانة البحث عن عمل الدعم المالي، بجانب خدمات التدريب والتوظيف، والتأهيل إلى سوق العمل، كما أنه لن يؤثر على المستفيدين الحاليين من الدعم المالي المخصص لهم للحصول على عمل، وسيتم الاستمرار في صرف الإعانة المالية لهم حتى يتم الانتهاء من مدة البرنامج.

رابط التسجيل في برنامج إعانة البحث عن عمل

ومن أجل التسجيل في برنامج إعانة البحث عن عمل للمواطنين في المملكة العربية السعودية فكل ماعليكم هو اتباع الخطوات التالية: