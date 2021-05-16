نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في حافز 1442 وشروط تسجيل إعانة العاطلين عبر المنصة الموحدة 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في حافز إعانة العاطلين عن العمل 1442 ، ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار وكل ما هو جديد من خدمات ومنح مالية تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية، حيث أتاحت الوزارة رابط التسجيل في حافز إعانة العاطلين عن العمل 1442 ، بالإضافة إلى إيضاح شروط التسجيل في حافز 2021 وطريقة إتمام عملية تسجيل إعانة العاطلين حافز ، وسوف نتعرف على جميع ما ذُكر تفصيلاً خلال السطور القادمة، كما سنرفق أدناه رابط التسجيل في حافز إعانة العاطلين 1442.

التسجيل في حافز إعانة العاطلين

التسجيل في حافز إعانة العاطلين عن العمل 1442 ، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء السعودي رقم 44 لإطلاق وتدشين برنامج حافز بهدف تقديم الدعم الكامل والشامل لجميع من يبحث عن عمل والذين تعذر حصولهم على وظيفة، ليكون برنامج حافز جزء من مجموعة المبادرات التي يُشكلها صندوق الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتتمثل طريقة تسجيل حافز إعانة العاطلين عن العمل 1442 في عدة خطوات بسيطة وسهلة يتم إتمامها من خلال الدخول على موقع برنامج حافز عبر الإنترنت وهي كالتالي: الدخول على رابط البوابة الوطنية للعمل طاقات، تصلك رسالة نصية عبر الجوال تحتوي على كلمة المرور، يتم بعدها تسجيل تسجيل دخول حافز، ثم يجب إكمال كتابة البيانات المطلوبة، وإتمام تسجيل الحساب الجديد في حافز، ثم التقديم على حافز إعانة العاطلين عن العمل.

شروط التسجيل في إعانة العاطلين حافز 1442

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن جميع من يرغب التسجيل في حافز إعانة العاطلين عن العمل 1442 أن تتوافر لديه الشروط اللازمة والموضحة كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى أبناء السعودية وبناتها من زوج غير سعودي.

أن يكون المتقدم مقيم بصورة دائمة داخل المملكة.

أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم للحصول على الدعم 20 سنة

أن يكون الحد الأقصى لعمر المتقدم للحصول على الدعم 35 سنة

ألا يكون المتقدم للحصول على الدعم أحد الموظفين بالقطاع الحكومي أو الخاص

أن يكون المتقدم قادر على الانضمام لسوق العمل

ألا يكون المتقدم أحد المستفيدين من المعاشات

ألا يكون المتقدم أحد المستفيدين من الدعم المالي المقدم من برامج الإعانة.

ألا يكون لدى المتقدم أي نشاط تجاري أو مصدر للدخل المادي.

رابط التسجيل في حافز إعانة العاطلين عن العمل

يبحث الكثير من المواطنين عن رابط التسجيل في حافز 2021 ، بالإضافة إلى بعض التساؤلات مثل طريقة التسجيل في حافز لأول مرة وللمرة الثانية، وجميع ذلك يُمكنكم التعرف عليه من خلال حافز تسجيل دخول وإتمام عملية التسجيل في حافز إعانة العاطلين 1442 من خلال الرابط المرفق أعلاه موقع المنصة الوطنية للعمل طاقات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.