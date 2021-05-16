رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل 1442 شروط الحصول عليه والفئات المستهدفة

رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل 1442 ، في الساعات القليلة الماضية ازداد البحث عن التفاصيل المتعلقة بموضوع إعانة البحث عن عمل في المملكة .. الشروط والمبلغ والفئات المستهدفة من قبل الكثير من الناس داخلة المملكة العربية للسعودية من الشباب والفتيات من مختلف الأعمار.

رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل 1442

أعلنت المملكة العربية السعودية منذ ساعات قليلة عن كل التفاصيل المتعلقة بموضوع إعانة البحث عن عمل في المملكة .. الشروط والمبلغ والفئات المستهدفة، وكان هذا العمل مقرر من قبل رئيس الوزراء داخل المملكة وقد قامت الجرائد الرسمية بنشر كل هذا التفاصيل التي اهتم بمعرفتها الكثير من الشباب والنساء من المواطنين في الأراضي العربية السعودية من الأعمار المختلفة والجدير بالذكر أن مقدار هذه الإعانة ستستمر لمدة خمسة عشر يومًا.

الفئات المستهدفة في الإعانة

تم الإعلان من قبل رئاسة الوزراء عن الفئات المستهدفة في هذه الإعانة وتتمثل هذه الفئات في النقاط التالية:

2000 ريال بشكل شهري وستستمر لمدة أربعة أشهر ويبدأ احتساب هذه المدة من التاريخ المحدد لصرف هذه الإعانة.

1500 ريال سعوديًا شهريًا وتستمر أيضًا لمدة أربعة أشهر وتبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ انتهاء مدة الفترة الأولى.

1000 ريال سعوديًا شهريًا وسوف تستمر إلى مدة أربعة أشهر واحتساب مدتها ستبدأ من التاريخ الذي ستنتهي فيه الفترة الثانية.

750 ريال سعودي بشكل شهري تستمر إلى مدة ثلاثة أشهر وتبدأ احتساب هذه المدة من التاريخ الذي ينتهي فيه الفترة الثالثة.

خطوات التسجيل في إعانة بحث العمل

تسجيل الدخول الى منصة طاقات الالكترونية .

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور .

قم بالضغط على الباحث عن عمل .

أدخل كافة البيانات في الصفحة مثل الرقم التعريفي ، اسم المستخدم .

ثم قم بادخال رقم الهاتف وكلمة المرور والبريد الالكتروني .

قم بالتاكيد من البيانات المسجلة .

اضغط على حفظ .

شروط الحصول على الإعانة

هناك بعض الشروط التي أعلنت عنها رئاسة الوزراء والتي يجب توافرها في المتقدم على الحصول على هذه الإعانة وهذه الشروط تتمثل في النقاط التالية: